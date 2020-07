Davide Trentini, riprende il processo a Welby e Cappato per suicidio assistito. L’associazione Coscioni: “Nel 2020 già 75 persone ci hanno chiesto aiuto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Riparte con una nuova udienza davanti alla Corte di Assise di Massa il processo che vede imputati Marco Cappato e Mina Welby per l’aiuto al suicidio prestato a Davide Trentini, il barista 53enne, malato di Sla, morto il 13 aprile 2017 in Svizzera dopo aver convissuto trent’anni con la malattia. Tre anni fa decise di metter fine alle sue sofferenze, ricorrendo al suicidio assistito con l’aiuto di Mina Welby (che fornì assistenza per completare la documentazione necessaria, accompagnandolo poi fisicamente) e Marco Cappato (che lo sostenne economicamente, raccogliendo i soldi che gli mancavano attraverso l’associazione Soccorso Civile, di cui fanno parte entrambi insieme a Gustavo Fraticelli). Il giorno dopo, Mina Welby e Marco Cappato, rispettivamente co-presidente e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni si presentarono presso la Stazione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

