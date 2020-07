Comic-Con@Home: The Boys, Upload, Utopia e Truth Seekers tra i panel di Amazon (Di mercoledì 8 luglio 2020) Amazon Prime Video ha annunciato i panel del Comic-Con@Home, svelando gli appuntamenti legati a The Boys, Upload, Utopia e Truth Seekers I panel di Amazon Prime Video organizzati in occasione del Comic-Con@Home sono stati ufficialmente annunciati e tra gli appuntamenti ci sono quelli legati alle serie The Boys, Utopia, Upload e Truth Seekers. Sulla piattaforma di streaming, inoltre, ci saranno delle iniziative speciali ed esperienze virtuali legate agli show a disposizione degli utenti grazie allo spazio chiamato Amazon Virtual-Con, disponibile dal 23 al 26 luglio. I ... Leggi su movieplayer

