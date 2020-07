Champions League, venerdì la Uefa annuncerà le sedi dei restanti 4 ottavi (Di lunedì 6 luglio 2020) Nella giornata di venerdì la Uefa annuncerà le sedi delle partite di ritorno dei quattro ottavi di finale ancora da giocare In occasione dei sorteggi per la Final-Eight di Champions League di venerdì prossimo, la Uefa annuncerà anche le sedi delle partite di ritorno dei restanti ottavi di finale ancora da disputare. Le partite in questione sono Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea. Secondo quanto riportato da As, è probabile che queste partite si giochino nelle sedi originarie, ossia gli Allianz Stadium, Camp Nou, Etihad e Allianz Arena. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Nella giornata di venerdì la Uefa annuncerà le sedi delle partite di ritorno dei quattro ottavi di finale ancora da giocare In occasione dei sorteggi per la Final-Eight di Champions League di venerdì ...

Si terranno il 10 luglio i sorteggi dei quarti e delle semifinali di Champions League, senza aspettare la conclusione del programma degli ottavi Per il sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champ ...

