Consumi gas, aprile nero a causa del lockdown: -23,1% (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – L’impatto del coronavirus ha penalizzato pesantemente i Consumi di gas in aprile, che nel mese hanno sofferto anche una ripresa dell’idroelettrico. È quanto emerge dall’ultimo numero di Staffetta Gas con elaborazioni sui dati di Snam Rete Gas e del ministero dello Sviluppo economico. Un aprile nero che ha visto i Consumi fermarsi a 4210,7 milioni di mc di gas, in calo del 23,1% sullo stesso mese del 2019 e del 13,2% rispetto alla media del decennio 2010-19. Analizzando la domanda per settore di consumo, i prelievi del comparto civile sono diminuiti di circa 370 mln mc o del 16,6% a 1.855,1 mln mc, per l’impatto del lockdown sui Consumi non domestici che ha più che compensato temperature in media più basse di quelle di aprile 2019. Calo anche maggiore per i Consumi dell’industria, circa 170 mln mc in meno a 890 mln ... Leggi su quifinanza Effetto coronavirus - crollano consumi di benzina e gasolio

Pechino, 04 mag 15:46 - (Agenzia Nova) - Il consumo di gas naturale della Cina è aumentato dell'1,6 per cento su base annua a 78,5 miliardi di metri cubi nel periodo gennaio-marzo di quest'anno. Lo ha ...

Nei primi tre mesi dell'anno il nostro paese consuma il 6,7% in meno di gas sul 2019. L'effetto lockdown c'è, ma solo per 20 giorni a marzo e tocca il settore industriale e, soprattutto, il termoelett ...

