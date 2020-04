Previsioni Meteo per oggi, mercoledì 29: ampie schiarite sull’Italia ma persistono nubi con qualche pioggia isolata (Di mercoledì 29 aprile 2020) Previsioni Meteo – Il Mediterraneo, essenzialmente centro-settentrionale, continua a essere interessato da una circolazione moderatamente instabile di matrice atlantica. Si tratta di correnti non particolarmente ondulate, eccetto un moderato cavo sulle regioni settentrionali, quindi incisività delle piogge non particolarmente significativa e soprattutto incidenza dell’instabilità piuttosto circoscritta, non affatto a tappeto. Abbiamo accennato a un cavo più pronunciato sul Nord Italia e, in infatti, qui saranno possibili disturbi più estesi, mentre un’altra linea con instabilità un po’ più accesa la troviamo sulle estreme aree meridionali, ossia sostanzialmente al confine tra la circolazione instabile da Ovest e il fronte subtropicale, quindi qui con un maggiore scontro tra diverse tipologie ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo Toscana : venerdì 1 Maggio nubi e locali piogge

Le previsioni meteo di giovedì 30 aprile

Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo (Di mercoledì 29 aprile 2020)– Il Mediterraneo, essenzialmente centro-settentrionale, continua a essere interessato da una circolazione moderatamente instabile di matrice atlantica. Si tratta di correnti non particolarmente ondulate, eccetto un moderato cavo sulle regioni settentrionali, quindi incisività delle piogge non particolarmente significativa e soprattutto incidenza dell’instabilità piuttosto circoscritta, non affatto a tappeto. Abbiamo accennato a un cavo più pronunciato sul Nord Italia e, in infatti, qui saranno possibili disturbi più estesi, mentre un’altra linea con instabilità un po’ più accesa la troviamo sulle estreme aree meridionali, ossia sostanzialmente al confine tra la circolazione instabile da Ovest e il fronte subtropicale, quindi qui con un maggiore scontro tra diverse tipologie ...

ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: coperto Temperature min 10 max 23 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: coperto min 10 max 23 - ilpost : Meteo: le previsioni per domani, giovedì 30 aprile - ilGiunco : Il meteo in Maremma: splende il sole, occhio al vento nelle zone interne #meteo #maremma #previsioni #ilgiunco - panzaantonio61 : RT @messveneto: Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo -