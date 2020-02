Terremoto a Potenza: lieve scossa di magnitudo 2.6 nella notte (Di sabato 1 febbraio 2020) I sistemi di rilevazione dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato una lieve scossa di Terremoto a Potenza nella notte fra il 31 gennaio e l’1 febbraio. Stando ai dati, la Potenza del sisma era pari a 2.6 gradi sulla scala Richter mentre l’epicentro è stato registrato a 3 chilometri dal capoluogo lucano. La profondità stimata, invece, era di 9 chilometri. Per il momento, infine, non sono stati segnalati danni a cose o persone. Terremoto a Potenza DATI #RIVISTI #Terremoto ML 2.6 ore 23:42 IT del 31-01-2020 a 3 km NW Potenza (PZ) Prof=9Km #INGV 23851561 https://t.co/y1jphV3xIr — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 31, 2020 Una lieve scossa di Terremoto è stata registrata a Potenza, in Basilicata, alle ore 23:42 del 31 gennaio 2020. Il sisma, avvertita da una parte della popolazione aveva una Potenza pari a 2.6 gradi di magnitudo e una profondità ... notizie

