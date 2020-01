Vanessa Bryant, la moglie di Kobe Bryant, rompe il silenzio (Di giovedì 30 gennaio 2020) La moglie di Kobe Bryant, Vanessa Bryant, ha rotto il silenzio dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia lo scorso 26 gennaio. La vedova Bryant, ha scritto un lungo post che accompagna una dolcissima foto di tutta la famiglia unita in un abbraccio, in cui esprime il suo dolore per ciò che è successo. Ecco le parole di Vanessa: Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci hanno mostrato supporto e amore durante questo momento orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo decisamente bisogno. Siamo completamente devastati dalla perdita improvvisa del mio adorato marito Kobe, incredibile padre per i nostri bambini, e per la mia bellissima e dolce Gianna, una adorabile e splendida figlia e una fantastica sorella per Natalia, Bianka e Capri. In un momento di dolore così devastante, Vanessa Bryant, non ... trendit

