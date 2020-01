Ascolti Tv martedì 28 gennaio | il film di Rai 2 supera La Pupa e il Secchione | vince

Ascolti TV | Martedì 28 gennaio 2020. Milan-Torino 21% - New Amsterdam 10.9% - La Pupa e il Secchione 8.3% : Giacomo Bonaventura e Andrea Belotti (da Facebook) Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Torino ha conquistato 5.265.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.189.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ Incinta ha interessato 2.055.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 21 gennaio : la Coppa Italia vince con 5.6 milioni : La partita di Coppa Italia, tra Napoli e Lazio, su Rai 1, monopolizza gli Ascolti della prima serata di martedì 21 gennaio: il match, vinto dagli azzurri di Gattuso che volano in semifinale, è stato visto da 5 milioni 679mila telespettatori con il 21.54% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento con la seconda stagione del medical drama New Amsterdam ha raccolto 2 milioni 303mila telespettatori pari all’11.84% di ...

Ascolti TV primetime - martedì 22 gennaio 2020 : Napoli-Lazio al 21.5% - New Amsterdam all’11.8% : Gli Ascolti tv primetime di martedì 22 gennaio 2020. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Lazio ha conquistato 5.679.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.303.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Il Fidanzato di mia Sorella ha interessato 1.717.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e ...

Ascolti TV | Martedì 21 gennaio 2020. Napoli-Lazio 21.5% - New Amsterdam 11.8% - La Pupa e il Secchione 9.3% : Lorenzo Insigne (da Facebook) Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Lazio ha conquistato 5.679.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.303.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Il Fidanzato di mia Sorella ha interessato 1.717.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.808.000 spettatori ...

