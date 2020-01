Fisco-day: blocco degli uffici dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate di Benevento (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Entra nel vivo la “vertenza Fisco”che ha visto oggi assemblee contemporanee a Benevento come in tutta Italia, le quali hanno bloccatogli uffici dell’Agenzia delle Entrate e paralizzato la macchina fiscale a seguito dello stato di agitazione proclamato da UIL PA, Fp Cgil, Cisl Fp, Confsal, e Flp. I lavoratori dell’Agenzie delle Entrate rompono gli indugi e reclamano un Fisco giusto, il loro diritto a fornire servizi adeguati ai cittadini e recuperare davvero l’evasione fiscale. Una mobilitazione per sensibilizzare la cittadinanza su una situazione che è ormai diventata drammatica.I lavoratori del Fisco stanno operando con una carenza di personale che non permette ormai nemmeno più di coprire i servizi essenziali, figuriamoci fare la lotta all’evasione fiscale. Inoltre, non percepiscono da oltre due anni il salario di produttività, nonostante ... anteprima24

