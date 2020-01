Sanremo 2020, il Festival rimane senza guida a tre settimane dal via: Teresa De Santis via da Rai1, arriva Stefano Coletta ma la sua nomina non è ancora effettiva (Di martedì 14 gennaio 2020) Quando mancano tre settimane al debutto della 70° edizione del Festival di Sanremo, su Rai1 dal 4 all’8 febbraio, la prima rete del servizio pubblico cambia il proprio direttore. Fuori Teresa De Santis, in quota Lega, dentro Stefano Coletta, in quota Pd. La nomina di quest’ultimo, dal 2017 alla direzione di Rai3, è stata proposta ieri dall’ad Fabrizio Salini al Cda che avrà il compito di esprimere un parere non vincolante. Per intenderci, Salini potrebbe anche non ottenere la maggioranza ma le nomine sarebbero comunque valide. In contemporanea, sempre in mattinata, a Sanremo si terrà la conferenza stampa di presentazione con Amadeus e per la prima volta nella storia senza il direttore di Rai1. La De Santis non presenzierà anche per non oscurare con nuove polemiche il Festival, Coletta non potrà esserci perché la sua nomina non è ancora effettiva. Il cambio alla ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - trash_italiano : Ecco a voi i nomi delle 10 vallette di #Sanremo2020 - davidemaggio : Festival di #Sanremo2020: Mara Venier condurrà la finale con Amadeus -