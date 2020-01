Virtus Bologna-Darussafaka, EuroCup basket 2020: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ritorno al PalaDozza per la Virtus Bologna, che ha un bisogno già quasi disperato dei due punti in casa contro il Darussafaka, nella seconda giornata delle Top 16 di EuroCup. La sconfitta alla Stark Arena di Belgrado contro il Partizan, infatti, ha reso i piani della formazione di Sasha Djordjevic più complessi del previsto. Delle sconfitte giunte fino a questo momento, due in campionato e tre in Europa, quella della scorsa settimana è infatti la più sonora e indiscutibile, maturata con una prima metà di gara in cui le V nere hanno concesso al Partizan 62 punti. Serve dunque un pronto riscatto all’arrivo del Darussafaka, che invece la sua prima vittoria l’ha già ottenuta in casa, alla Volkswagen Arena di Istanbul, contro Trento, con ottimi Gary Browne e Jarrod Jones. Sul proprio parquet, finora, le V nere non hanno mai perso, e l’unica volta in cui hanno rischiato ... Leggi la notizia su oasport

