L’ambasciatore dell’Azerbaigian in visita a Perugia (Di martedì 31 dicembre 2019) Uno stato che vuole creare simpatie e sinergie sui mercati; un ruolo internazionale ripreso più volte dai notiziari e dal Giornale Diplomatico: L’ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada, accompagnato dal Primo Segretario dell’ambasciata, Ruzlan Rzayev, è stato in visita a Perugia in questi giorni di Natale. A Palazzo dei Priori si è svolto l’incontro tra il diplomatico azerbaigiano e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, affiancato dall’assessore al Bilancio, Cristina Bertinelli. Complimentandosi per la bellezza della città, L’ambasciatore ha spiegato quanto il suo Paese abbia a cuore i buoni rapporti con l’Italia, con la quale ci sono sempre più strette relazioni sia in campo economico che culturale. “Per questo intendiamo sviluppare rapporti anche con i singoli territori, attraverso gemellaggi tra città ed eventi culturali. A Perugia ci lega il jazz, ... Leggi la notizia su ildenaro

ElnaraRzayeva_ : RT @UmbriaDomani: Perugia, il sindaco Romizi ha incontrato l'ambasciatore dell'Azerbaigian - EAshrafzade : RT @AmbasciataAZE: Perugia, il sindaco Romizi ha incontrato l’ambasciatore dell’Azerbaigian ???? - AmbasciataAZE : Perugia, il sindaco Romizi ha incontrato l’ambasciatore dell’Azerbaigian ???? -