Clemente Mastella dimesso dall’ospedale | era stato ricoverato ieri per un malore

(Di martedì 24 dicembre 2019)è tornato a casa in tempo per festeggiare il Natale:in terapia intensiva , questa mattina, in seguito ai dovuti accertamenti, èSan Pio di Benevento. L’ex Guardasigilli aveva accusato difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale: le condizioni non erano apparse gravi, ma ha comunque passato la notte in ospedale sotto osservazione. Numerosi sono stati gli auguri di pronta guarigione arrivati ada parte di cittadini e di esponenti politici: Silvio Berlusconi che ha chiamato la moglie Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia. L'articolodall’ospedale: eraper unproviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Clemente Mastella dimesso dall'ospedale #ANSA - infoitinterno : Malore per Clemente Mastella, ricoverato in terapia intensiva - CretellaRoberta : Mastella dimesso dall'ospedale, torna a casa: Numerosi messaggi di auguri, tra cui quello di Berlusconi… -