Maltempo | venerdì nero con nubifragi al Nord

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Alessandro Ferro Alavremo intensoper piogge violente e continue. Nel fine settimana non andrà meglio, un doppio attacco perturbato colpirà l'Italia sabato e domenica Sono in arrivo giorni di, molto intenso su alcune zone del nostro Paese. Attenzione soprattutto alla giornata diquando saranno possibili, alluvioni lampo e forti venti ale sulle regioni tirreniche. Situazione attuale In questo momento siamo interessati da una perturbazione africana, piuttosto debole, con il suo centro motore nel cuore del deserto tunisino come ci mostrano le immagini del satellite. Le nubi collegate al vortice africano sono per lo più medio-alte e stanno arrecando scarse precipitazioni e limitate alle Isole Maggiori. L'enorme massa d'aria in movimento dalAfrica ha fatto impennare le temperature su valori più tipici di inizio autunno che ...

Roma : Maltempo: da oggi venerdì 13 dicembre a domenica 15 dicembre 2019 chiusi parchi, cimiteri e ville storiche dalle or… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE, venerdì #13dicembre, sul versante tirrenico della Calabria. ??????Leggi l'avviso di condizioni me… - aranciaverde : RT @rep_genova: Maltempo, avviso di Arpal per la giornata di venerdì, previsti venti di burrasca [aggiornamento delle 15:35] -