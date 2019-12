Leggi la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “E’ una scelta precisa già fatta in passato da Exor. Con il deal con Peugeot sono gli azionisti a fare subitoe in questi anni non ci sono stati investimenti dal portafoglioproprietà verso l’azienda. Sono dati oggettivi una riduzione dell’esposizione di Exor verso il business industriale dell’auto e una diversificazione finanziaria. fino ad ora nei fatti abbiamo assistito a uno spacchettamento di Fiat per come l’abbiamo conosciuta e c’è stato un reinvestimento da parteproprietà in altre attività che non erano però industriali”. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Fca, l'allarme della Fiom-Cgil 'Agnelli, cassa e disimpegno' -