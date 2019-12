Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una delle frasi recitate daCarmine in5 è stata oggetto di numerosededicate all'identità di un nuovodella famiglia carmine. Se si effettua un colpo alla testa nei panni di(nel multiplayer) lei esclamerà "Questo è per te zio Anthony", si tratta di un chiaro riferimento ad Anthony Carmine, il soldato COG apparso nell'originaleof War.2 sappiamo che esistono 4 fratelli, ovvero Anthony, Ben, Clayton ed uno sconosciuto. Questo quarto fratello non può essere Gary Carmine (4) in quanto ha la stesa età di. Tuttavia alcuni credono che questo quartodella famiglia mancante sia il padre di. La ragazza infatti chiama Anthony e Clayton zio, mentre è ragionevole escludere ben in quanto eliminato dalle locuste in età giovanile.Sembra quindi che per saperne di più dovremo aspettare l'uscita di6, in quanto ...

Eurogamer_it : Gears 5: grazie ad una frase detta da Lizzie, partono le speculazioni sul prossimo membro della famiglia Carmine - LadyBiker84 : RT @CjHellectric: Ciao a tutti Ho game key, una per capitolo, per tutta la serie di Gears of War. Se qualcuno fosse interessato prego di sc… - Ghido85 : RT @CjHellectric: Ciao a tutti Ho game key, una per capitolo, per tutta la serie di Gears of War. Se qualcuno fosse interessato prego di sc… -