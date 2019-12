Manovra | tutta minacce e tasse La contro-Finanziaria della Meloni

affaritaliani

(Di domenica 1 dicembre 2019) "L'Emilia Romagna rischia di essere una delle Regioni più tartassate da un governo che sta facendo una, manettee sprechi. Legge di bilancio che è una dichiarazione di guerrachi produce e lavora. Non c’è niente che riguarda la crescita e la creazione di posti di lavoro”. A Bologna durante l'evento "l'Italia che pensa in grande" sulla legge di bilancio, Giorgiapresenta ladi Fratelli d'Italia, sottolineando come quella che è attualmente in discussione in Parlamento è unasinistra che crea deficit, mette nuovee non crea investimenti”. Segui su affaritaliani.it

