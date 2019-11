L' italiano mi dà la nausea Il killer di Cerciello | Carabinieri ci

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) I due ragazzi americani responsabili della morte disapevano che il militare poi ucciso e il collega Varriale fossero. Crolla ufficialmente l’ultima bugia deldel carabiniere ucciso questa estate a coltellate a Roma. Elder, il giovane che ha materialmente sferrato le 11 coltellate al vicebrigadiere MarioRega, come riporta ‘il Tempo’, è stato intercettato mentre parlava con suo padre in carcere. “Quando ci hanno fatto vedere velocemente i distintivi (in inglese: “flashed the cards or whatever”)...», ricorda il 20enne, subito interrotto da Craig che, bisbigliando, gli suggerisce: “Rimani calmo, attieniti alla tua dichiarazione, ripassala punto per punto, ricordatela. Non ci deve preoccupare la tua dichiarazione.., durante l’interrogatorio.., questo non lo puoi dire. E’ successo ...

