Salisburgo-Napoli | iniziata la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti Info e

(Di giovedì 10 ottobre 2019)inperLa SSCattraverso il proprio sito ufficiale ha diramato un comunicato che annuncia l’inizio delladeiper la prossima sfida di Champions League delin casa del. Il comunicato: “Per la garavs, valida per il Group Stage Champions League, in programma il giorno 23 Ottobre 2019 in Austria alle ore 21.00 (ora locale), in ottemperanza alle disposizioni della Questura di, la SSCcomunica che dalle ore 10.00 di Giovedì 10 Ottobre 2019, fino alle ore 15.00 di Lunedì 14 Ottobre 2019 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sara’ disponibile la prenotazione di un voucher mediante l’acquisto on line dal sito internet La procedura di acquisto on line generera’ un documento pdf che il tifoso ricevera’ via email e che dovra’ obbligatoriamente ...

