Fuoristrada e Suv cabriolet - Le scoperte a ruote alte FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di domenica 1 settembre 2019) Sebbene annunciata da tempo, ha destato grande stupore la nuova Volkswagen T-Roc, versione en plein air della Suv compatta di Wolfsburg: scelta azzeccata o mossa azzardata? ancora presto per dirlo, e i due precedenti visti finora la Range Rover Evoque Cabrio e la Nissan Murano Crosssono troppo pochi per dare una risposta affidabile.A. Se per le Suv e le Crossover i modelli open top rappresentano, di fatto, una novità, per lela guida con il vento tra i capelli coincide con la storia stessa di questi veicoli a. Inizialmente adoperate in ambito militare, le offroadacquisiscono sempre più popolarità a partire dal secondo dopoguerra. E tra gli anni 80 e 90 diventano di gran moda tra il pubblico, che le considera unrnativa alle solite spider e.La rassegna. Ma i modelli disponibili diminuiranno progressivamente ...

