Di Maio | Ore difficili per il Paese | ma c' è chi pensa a colpire me

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Luigi Diha commentato le ultime indiscrezioni sulle trattative tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la formazione del nuovo governo. Dopo aver “sbloccato” il nome di Giuseppe Conte, pare che il veto dem sia ora su quello del leader pentastellato, che rivendicherebbe il ruolo di vicepremier già occupato durante l’esperienza dell’esecutivo gialloverde. "Sono ore moltoper il- le parole di Luigi Diprima di entrare a Palazzo Chigi - , in cui ognuno dovrebbe saper dimostrare responsabilità. Ci siamo ritrovati in una crisi di governo senza un perché, per colpe che non sono certo attribuibili al M5S. Mi sorprende che qualcuno sembri essere più concentrato ail sottoscritto che a trovare soluzioni per gli italiani". Di: "Politica non è scontro continuo"Dopo aver scaricato sulla Lega le responsabilità della caduta del governo, Dinon ...

