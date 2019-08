Salvini replica e bacia il crocifisso in Aula | «Governo finito per colpa dei no A

Crisi - Taverna a Salvini : “Ora vuoi governare con Berlusconi” e lui replica : “Tu con Renzi” : Durante l’intervento nell’Aula del Senato Paola Taverna (M5s) chiede al segretario leghista Matteo Salvini: “Ora vuole le elezioni, ma per governare con chi? Con Berlusconi?”. “Tu governerai con Renzi” replica piccato il leader della Lega. La Taverna poi elenca i ‘no’ del M5S al governo e rivolgendosi alla lega aggiunge “se siete scappati per non fare la Legge di Bilancio, ...

Crisi - la replica di Conte : “A Salvini manca il coraggio? Ci penso io”. Intervento integrale : Il premier Giuseppe Conte ha concluso la sue replica e conferma le dimissioni: “Vado da Mattarella“. Poco prima aveva risposto duramente alla notizia del ritiro della mozione di sfiducia da parte della Lega di Salvini: “Non possiamo, se amiamo le istituzioni e i cittadini, affidarci a espedienti, tatticismi, giravolte verbali che faccio fatica a comprendere. Io apprezzo la coerenza logica e la linearità d’azione. Se c’è ...

Crisi di governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

Salvini bacia il crocifisso e replica a Conte : «Rifarei tutto». Poi attacca : «Inciucio con Pd da mesi» : «Rifarei tutto quello che ho fatto, con la grande forza di essere un uomo libero. Non ho paura del giudizio degli italiani Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è un uomo...

“Rifarei tutto quello che ho fatto” : la replica di Salvini : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Mi dispiace che lei mi ha dovuto mal sopportare per un anno, l’ho scoperto oggi”. Così Matteo Salvini parlando al Senato e replicando al . “La critica più surreale è che non si fanno le crisi d’agosto. I parlamentari lavorano d’agosto come tutti gli altri italiani” ha detto il vicepremier a Palazzo Madama, ‘traslocato’ dai banchi del governo a quelli ...

Governo - la replica di Salvini a Conte : "Mal sopportato - per gli insulti mi bastava Saviano" : Nel suo discorso in Senato il presidente del Consiglio non ha risparmiato critiche al ministro dell'Interno. La replica di...

Matteo Salvini in Senato replica a Conte : "Rifarei tutto" : Interviene subito dopo le parole di Giuseppe Conte Matteo Salvini. E, davanti al Senato, dice “rifarei tutto. Sono un uomo libero, non ho paura del giudizio degli italiani”

Conte : il governo finisce qui - al Colle per le dimissioni. Attacco a tutto campo a Salvini - che replica : rifarei tutto. Diretta : Dopo 12 giorni di parole, attacchi e contro-attacchi, oggi la crisi di governo verrà per la prima volta formalizzata. Il presidente del Consiglio tiene un attesissimo discorso nell’aula del Senato al termine del quale con ogni probabilità salirà al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni

Maria Elena Boschi in bikini replica a Matteo Salvini : “Io una mummia? Bacioni dal mio sarcofago” : “CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago“. È la risposta che Maria Elena Boschi a dato sui social a Matteo Salvini, replicando per le rime via Twitter all’attacco del vicepremier che l’aveva definita “una mummia che vuole tornare al governo”. Nel farlo, la deputata del Pd ex ministro delle Riforme del governo Renzi ha pubblicato anche una sua foto in costume con le ...

Vertice M5S da Grillo : «Salvini non è interlocutore credibile» La replica : non lascio Viminale : Il garante del Movimento riunisce i suoi per decidere la linea. Presenti Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista e i capigruppo. Lega: «Se preferiscono Renzi, lo dicano»

