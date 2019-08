Migranti | Richard Gere | “Persone a bordo della Open Arms hanno toccato il mio cuore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) “tuttiil mioin tantissimi modi. Centoventuno persone… credo di aver parlato con quasi tutti.storie incredibili, vengono da un inferno vero e proprio, soprattutto quelle che arrivano dalla Libia”. A dirlo è stato, attore e attivista per i diritti umani, raccontando durante una conferenza stampa a Lampedusa gli incontri con i. “Tutte le donne sono state stuprate, non una volta ma ripetutamente – ha detto -. La Libia è sotto il controllo di vari gruppi di milizie, per cui quando devono passare da una zona all’altra vengono violentate, gli uomini vengono torturati e messi in prigione. Non possiamo neppure immaginare quello che vive questa gente” L'articolo: “Persone ail mio. Vengono dall’inferno, ...

