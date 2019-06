L' Onu all' Italia | Fate sbarcare i migranti della Sea Watch

Onu dice all'Italia : a terra i migranti : 13.23 "L'Italia ha la responsabilità di far sbarcare queste persone" e "nessuno dovrebbe tornare" nella Libia scossa dalla guerra. Lo ha detto la portavoce dell'Agenzia Onu per i rifugiati.Unhcr, Babar Baloch, riferendosi ai 43 migranti a bordo della Sea Watch 3, da nove giorni ferma in acque internazionali a 15 miglia da Lampedusa. "Questi disperati devono essere sbarcati, è un obbligo sancito dalle norme internazionalI", ha aggiunto.

Quanto guadagna Maurizio Sarri alla Juventus : stipendio e bOnus Champions : Quanto guadagna Maurizio Sarri alla Juventus: stipendio e bonus Champions Si è fatto aspettare l’annuncio del nuovo tecnico della Juventus; alla fine, però, nonostante le voci che volevano Pep Guardiola in procinto di sbarcare alla Continassa, è arrivata l’ufficialità come ci si aspettava sin dall’ultima finale di Europa League per Maurizio Sarri. Quanto guadagna Maurizio Sarri: triennale da 6 milioni più bonus alla Juve L’ex tecnico ...

Tutto sugli EcobOnus 2019 : possibilità di risparmio fino all’85% per lavori di efficentamento energetico : La transizione verso dei consumi più attenti alla questione ambientale si sta rivelando un ottimo volano per i lavori di

L’attivista Greta Thunberg : “Andrò all’Onu e alla COP25 - non so ancora come” : “A settembre le Nazioni Unite terranno un summit sul clima a New York. A dicembre si terrà la Conferenza dell’Onu sul clima, la COP25, a Santiago del Cile. Sono stata invitata a questi due eventi e ho deciso di andarci – scrive Greta Thunberg sulla sua pagina Facebook – prendendo un anno sabbatico da scuola. Il problema è che sono dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, e non ci sono treni che vadano là. E ...

Capitale naturale a rischio - allarme Onu sulla biodiversità : Tra gli organismi dell’ONU, c’è l’IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – che si occupa di biodiversità a scala globale (in 132 Paesi) e che ha recentemente pubblicato un rapporto per fare il punto della situazione. L’allarme nel mondo scientifico è grande, la complessità ecologica del Pianeta si sta riducendo e questo è un ...

Volleyball Nations League - la lista delle azzurre convocate per la pool di Ankara : fuori Paola EgOnu : Rispetto alla tappa di Perugia, l’unica novità tra le quattordici azzurre è Anna Nicoletti, al posto di Paola Egonu Archiviato il discorso qualificazione alla Final Six, la nazionale italiana femminile partirà domani sera da Roma alla volta di Ankara, sede della pool 17. L’Italia, prima nella classifica generale, se la vedrà nell’ultimo round della fase preliminare con il Brasile (18 giugno, ore 15), le padrone di casa turche (19 giugno, ...

Famiglia - in arrivo bOnus unico da 2-300 euro mensili dalla gravidanza fino ai 18 anni del figlio : Il mix di bonus, detrazioni per figli a carico e fondi specializzati risulta inefficace per contrastare il crollo delle nascite. Sono sul tavolo un ddl del Governo (17 miliardi) e una proposta del Pd...

Pallavolo – Malore Paola EgOnu - gli aggiornamenti della Federazione : l’esito degli accertamenti fa tirare un sospiro di sollievo : La Federvolley aggiorna tutti gli appassionati di Pallavolo sulle condizioni di Paola Egonu dopo il Malore di ieri L’atleta azzurra Paola Egonu, che al termine della gara tra Italia e Corea del Sud ha accusato un calo di pressione ed è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Perugia, in serata è stata sottoposta ad accertamenti, i quali hanno dato esito negativo. In via precauzionale Paola, che ha passato ...

Migranti - Italia risponde all’Onu : “Critiche inadeguate. Ong favoriscono trafficanti” : Le critiche che l’Onu ha mosso all’Italia e al decreto Sicurezza bis con la lettera inviata lo scorso 15 maggio sono mosse “con un approccio inadeguato e di stupefacente ristrettezza mentale“. È scritto nella dura risposta Italiana inviata all’Alto commissario Michelle Bachelet, come riporta l’Ansa che ha potuto leggere il documento. Il testo sottolinea che il rispetto dei diritti umani è “un obiettivo ...

Arthdal Chronicles - il fantasy mOnumentale viene dalla Corea del Sud : https://www.youtube.com/watch?v=n8bExCqgOtk Inizialmente annunciata per il 1° giugno, Arthdal Chronicles esordisce in Italia sulla piattaforma digitale Netflix l’11 con i primi due – di diciotto – episodi. La serie Coreana è una megaproduzione (una delle produzioni televisive più impegnative a livello di budget prodotte recentemente nella Corea del Sud) del canale tvN, nonché una delle più promettenti dell’anno per quello che riguarda il ricco ...

Mondiali calcio femminile : Italia - ci hai fatto innamorare! Vittoria mOnumentale - rimonta storica - gol all’ultimo secondo. E ora si sogna… : Abbiamo aspettato questo momento per 20 anni, tanto era passato dall’ultima apparizione dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile: in mezzo due decenni complicatissimi in cui il nostro movimento non era riuscito a decollare, complici anche degli annosi problemi culturali e lo scetticismo che spesso regna sovrano tra le masse quando si vede una ragazza con un pallone da calcio tra i piedi. La nostra Nazionale ha però dato davvero ...