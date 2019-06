Le opere del maestro Caruso donate alla città di Comiso

Sblocca cantieri - ok della Camera : è legge. Conte : “Ora possiamo accelerare su opere”. Delrio : “Apre a infiltrazioni” : Lo Sblocca cantieri è legge. Il decreto ha ottenuto il via libera definitivo dell’Aula della Camera con 259 sì e 75 no. Sul provvedimento il Governo aveva posto la questione di fiducia. Ora il provvedimento attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’approvazione di una ventina di decreti attuativi. “Ora siamo nella condizione di accelerare sul completamento delle opere infrastrutturali e sui cantieri ancora aperti”, commenta il ...

Le opere del Mann in maschera da sub grazie all’arte gentile di Blub : Nessuno sa chi si celi dietro il suo nome, nessuno sa davvero chi sia questo strano e misterioso personaggio che colora gli angoli dimenticati delle città con la sua arte gentile. Blub va girando di notte e ritrae le icone di tutti i tempi con la maschera da sub perché l’arte, come ripete in giro sui social con il suo hashtag, sa nuotare. Dalla Venere di Botticelli ad Andy Warhol, da Giuseppe Verdi a David Bowie, da Leonardo da Vinci a ...

Elezioni Firenze 2019 - stravince Nardella : con grandi opere e sicurezza ha oscurato il centrodestra (e uno sfidante debole) : L’isola felice del centrosinistra è ancora lì, intatta. Una grande bolla munita di anticorpi in grado di resistere agli assalti della Lega che dilaga in buona parte d’Italia e soprattutto nella (ex) Toscana rossa. Ed è così che Firenze, culla del renzismo delle origini, dà nuovamente fiducia al sindaco del Partito democratico, Dario Nardella, che secondo le ultime proiezioni dovrebbe essere riconfermato al primo turno evitando quindi un ...

Belfast : la citta irlandese celebra la serie di Game of Thrones con delle opere d’arte su vetro : L’ufficio di turismo irlandese ha creato a Belfast un nuovo percorso per tutti gli appassionati di una delle saghe TV più popolari di tutti i tempi. Ogni vetrata è stata dedicata ad una delle principali Casate della saga, che ritraggono i momenti più emozionanti e discussi dell’intera serie TV. Ogni settimana ne è stata svelata una in punti diversi della città per un totale di sei vetrate, in contemporanea con la messa in onda delle ...

Raggi : completate opere manutenzione stradale in via Fosso dell’Osa : Roma – “Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria in via Fosso dell’Osa, nella periferia est della citta’. I lavori hanno interessato i tratti che vanno da via Polense fino a via Filetto e, nel senso di marcia opposto, da via di Lunghezza a via Canzano. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento completo del manto stradale. È previsto anche il ripristino della segnaletica verticale e orizzontale. ...

Giornata Internazionale della Luce : da Leonardo agli Uffizi - i laser danno nuova vita alle opere d’arte : Dalla scienza alla cultura, dalla medicina allo sviluppo sostenibile, per arrivare fino all’arte: come ricorda la Giornata Internazionale a essa dedicata dall’UNESCO, sono molti gli ambiti in cui la Luce e le sue tecnologie hanno apportato un contributo fondamentale. Proprio in concomitanza con la Giornata del 16 maggio, l’italiana Quanta System, controllata da El.En. SpA (Borsa Italiana ELN.MI) e leader a livello mondiale nella ricerca e ...

Operazione “Cuci e scuci” su appalti truccati a Palermo : arrestati funzionari del Provveditorato opere pubbliche : Quattro arresti sono stati eseguiti della polizia di Stato, contestualmente ad altre dieci misure cautelari, nel corso dell’Operazione denominata ‘Cuci e Scuci’, nei confronti di imprenditori e funzionari del Provveditorato opere pubbliche di Palermo accusati di corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della ...

'Ecco le grandi opere per Bari dei miei prossimi cinque anni' la sfida del sindaco Decaro : 'Nei primi cinque anni abbiamo completato l'asse nord sud, realizzando il ponte Adriatico. Nei prossimi cinque ultimeremo i cantieri di via Amendola e il collegamento dell'asse nord sud con ...

La paura come Arte - le opere della biellese Carla Vallata esposte a Roma : L'artista biellese Carla Vallata è stata selezionata per pArtecipare all'esposizione 'Asylum - La paura come Arte', collettiva internazionale che vedrà la presenza di 53 artisti contemporanei che ...

Cinquecento anni fa moriva Leonardo da Vinci : la vita - le opere e il mistero delle (sue) ossa : Leonardo da Vinci moriva il 2 maggio 1519 all’età di 67 anni. Uno dei più grandi – o forse il più grande genio italiano – mai vissuto che ha cambiato per sempre il volto della scienza e dell’arte, spirò nel Castello di Cols-Lucé a Cloux, vicino ad Amboise, in Francia. Qualche giorno priva Leonardo aveva consegnato il suo testamento, scritto davanti al notaio Guglielmo Boreau e a cinque testimoni, oltre che a Francesco ...

La storia dello specchio - dall'antico Egitto a oggi - in mostra a Zurigo con 220 opere : ... un vetro vulcanico di colore nero, prodotti settemila anni fa e rinvenuti nelle tombe neolitiche di Catalhöyük nell'Anatolia turca sono oggi considerati i più antichi specchi del mondo ...

Le opere di Jiro Taniguchi in edicola con il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport - : Il gruppo RCS è da sempre attento al mondo del Fumetto e prodigo di proposte allettanti relative sia al panorama italiano che internazionale; l'ultima si rivolge al Sol Levante e a uno dei grandi maestri e più peculiari interpreti del ...