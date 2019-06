Come nascono gli effetti speciali della nuova stagione de I Medici

wired

(Di lunedì 17 giugno 2019) Sull’onda del successo delle prime due stagioni, sta per tornare I, che secondo una ricerca indipendente di Parrot Analytics è la serie più popolare al mondo. Un successo dovuto alla trama, al cast internazionale che ha portato sul set Dustin Hoffman, Richard Madden, Sean Bean, Bradley James, Sarah Parish e Daniel Sharman nel ruolo di Lorenzo, ma anche aglisviluppati per ricreare le scene del passato. La clip qui sopra ne è un esempio, e mostra la ricostruzione, decostruzione, ripulitura e moltiplicazione di masse. All’inizio del video si nota il Lungotevere con vista di Castel Sant’Angelo, panoramica che in realtà è stata girata a Villa d’Este, a Tivoli (vicino a Roma). Le scene con gli esterni del duomo di Firenze sono state ricostruite nella piazza di Montepulciano, mentre le riprese dall’alto sono state effettuate a Volterra, ridefinendo la ...

