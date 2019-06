E3 2019 | Gears 5 - prova

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) Se devi copiare qualcuno, fallo dai migliori. Questa massima di vita sintetizza un comportamento forse non politicamente corretto ma decisamente condivisibile. Quando sei a corto di idee ispirati ai migliori e tanto male non andrà. Poi, se i migliori sono spariti da anni dalla scena pubblica, rischi persino che la tua idea sembri una boccata d'aria fresca. Questo è quello che è successo con Escape, la nuova modalità di5, l'esclusiva di Microsoft in arrivo il prossimo 10 settembre su PC e Xbox One. Detto questo vogliamo subito puntualizzare: il nostro non è un discorso polemico, ma una semplice constatazione.Perché giocare ad Escape, non poteva che portarci alla mente Left4Dead, il mai troppo rimpianto capolavoro di Turtle Rock e Valve. È bastata infatti una sola partita per farci domandare: perché nessuno ci aveva pensato prima? Il fallimento di Evolve, infatti, è da cercare da ...

