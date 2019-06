Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Lucaroni-Tarlazzi prendono il largo nello short. Secondo posto per Esposito-Rossi : Con lo short program delle coppie d’artistico si è inaugurato nella giornata odierna il Campionato Nazionale di Pattinaggio artistico a rotelle della categoria Junior e Senior, quest’anno di scena presso il palazzetto dello sport di Ponte Di Legno (Brescia). Come facilmente pronosticabile a portarsi al vertice della classifica dopo il segmento di gara più breve sono stati Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni; sulle note della versione ...

Pattinaggio artistico - Shoma Uno cambia guida tecnica. Il nipponico in cerca del nuovo coach : Arriva come un fulmine a ciel sereno una notizia a dir poco clamorosa dal mondo del Pattinaggio artistico. Il Vice Campione Olimpico in carica Shoma Uno ha infatti ufficialmente abbandonato il suo storico team di lavoro, separandosi dunque da Machiko Yamada e Mihoko Higuchi a cui era legato da quando aveva cinque anni. La notizia è arrivata tramite il suo sito ufficiale: “Non ho ancora deciso il mio futuro, prima di tutto andrò ad ...

Pattinaggio artistico a rotelle - il punto di Nicola Genchi sul sistema Rollart : “Bilancio positivo. La qualità del pattinaggio è migliorata in modo esponenziale” : ESCLUSIVA OA SPORT – Il nuovo sistema di punteggio, denominato Rollart, ha totalmente rivoluzionato la disciplina del pattinaggio artistico a rotelle. Nella prima parte di stagione passata agli archivi abbiamo infatti avuto già la possibilità di vedere i primi effetti di questo monumentale cambiamento, con esiti decisamente positivi. Abbiamo contattato il sempre gentilissimo Nicola Genchi, ideatore del sistema e responsabile delle giurie ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2019 Torino : ecco quando verranno messi in vendita i biglietti : Arrivano le prime informazioni riguardanti l’attesissima Finale Grand Prix 2019 di Pattinaggio artistico che, come ormai sappiamo, si disputerà al Pala Vela di Torino dal 5 all’8 dicembre, a dodici anni di distanza dall’ultima edizione italiana, andata in scena nel 2007. Tramite un comunicato infatti, gli organi responsabili ISU hanno annunciato le date della messa in vendita dei biglietti dell’evento. Stando a quanto ...

Pattinaggio artistico – Al via domenica i campionati italiani a Ponte di Legno : Iniziano domenica 2 giugno a Ponte di Legno i campionati italiani di Pattinaggio artistico Dal 2 al 16 giugno 2019 si svolgeranno, presso il palazzetto dello sport di Ponte di Legno, i campionati italiani di Pattinaggio artistico a Rotelle categorie cadetti, jeunesse, junior e senior. La splendida cittadina della Valle Camonica si prepara quindi a ospitare un altro importante evento di Pattinaggio artistico, dopo i campionati europei del ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Nazionali Obbligatori 2019 : Elena Donadelli e Alessio Gangi confermano la leadership italiana : Il mitico PalaPilastro, celebre impianto sportivo situato nella zona est della città di Bologna, ha ospitato la scorsa settimana i Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle riguardanti la specialità degli Obbligatori, evento che ha coinvolto più di 120 atleti provenienti da tutta la penisola. Nella massima categoria i pattinatori si sono sfidati eseguendo tre esercizi di grande difficoltà, ovvero il Doppio tre indietro esterno ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Trofeo Sedmak-Bressan 2019 : trionfo di Lucaroni nel singolo e in coppia con Tarlazzi. Successo di Ghiroldi nel femminile : Si sono spenti i riflettori alla Pikelc del Polet di Opicina (Trieste), impianto sportivo che questa settimana è stato teatro dell’edizione numero trentotto del Sedmak-Bressan 2019, celebre Trofeo Internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle. In una gara segnata da diverse sbavature a imporsi nettamente è stato Luca Lucaroni, il quale ha fatto il vuoto in entrambi i punteggi pattinando un programma libero pulito, impreziosito, ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Trofeo Sedmak-Bressan 2019 : Luca Lucaroni e Letizia Ghiroldi avanti dopo lo short. Esordio del sistema Rollart nella danza : L’impianto sportivo Pikelc del Polet di Opicina (Trieste) sta ospitando questa settimana il Sedmak-Bressan 2019, storico Trofeo Internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle giunto alla sua trentottesima edizione, quest’anno di particolare interesse per via della presenza di moltissimi atleti di veritice motivati a entrare sempre più in confidenza con il nuovo sistema di punteggio Rollart prima degli attesi Campionati Nazionali ...

Pattinaggio artistico - Marina Piredda : “Nella prossima stagione voglio superare i 180 punti” : Nell’ultima parte della lunga stagione di Pattinaggio artistico 2018-2019 abbiamo visto sbocciare un grande talento, Marina Piredda. La pattinatrice, nata e cresciuta a Cavalese (Trento) e tesserata con la società sportiva Fiemme On Ice, si è distinta infatti in un primo momento ai Campionati del Mondo di Saitama (Giappone), dove ha mancato la qualificazione in modo decisamente rocambolesco posizionandosi al ventisettesimo posto, ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2019 : Friburgo si tinge d’azzurro. Standing ovation per Lucaroni - trionfo per Ghiroldi. : Si è conclusa nella tarda serata di ieri l’International German Cup 2019, importante competizione di Pattinaggio artistico a rotelle come da tradizione in scena a Friburgo presso la Schauenberg-Halle, impianto del complesso sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844. Con un programma libero davvero emozionante, a conquistare il primo posto nella specialità individuale maschile della massima categoria è stato Luca Lucaroni. Il detentore del ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2019 : Luca Lucaroni al secondo posto dopo lo short. Che battaglia con Torrico! : Proseguono le competizioni alla Schauenberg-Halle, impianto del complesso sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania), questa settimana teatro dell’International German Cup 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella giornata di ieri sono andati in scena gli short program della specialità individuale maschile Junior e Senior, che hanno visto sfidarsi per il vertice i pattinatori spagnoli e italiani. In una gara ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2019 : una convincente Ghiroldi si porta al comando dopo lo short. Peroni avanti tra le Junior : Il complesso sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) sta ospitando questa settimana l’International German Cup 2019, importante competizione di Pattinaggio artistico utile per testare la forma degli atleti azzurri che, a differenza degli altri anni, dovranno affrontare parecchie gare in un lasso di tempo molto breve a causa dall’anticipo dei Campionati Mondiali, inseriti all’interno dei World Roller ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei Gruppi 2019 : il Roma Roller Team conquista la medaglia d’oro. Argento per i Sincro Roller nel Precision : Il Palalasport Giulio Bigi di Reggio Emilia sta ospitando questa settimana i Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle dedicati alla specialità dei Gruppi Show e Precision, primo importantissimo appuntamento internazionale della stagione 2019. Nella prima giornata di gare passata agli archivi, l’attenzione è stata focalizzata sul Precision Junior, valutato come ormai sappiamo con il nuovo sistema Rollart. Con grande sorpresa, ...