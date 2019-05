Digitale | il lato oscuro si chiama Pdf E la trasparenza resta lontana

Il lato oscuro dell’evoluzione Digitale - benvenuti alla macchina : "Benvenuto figliolo, Benvenuto alla macchina. Che cos'hai sognato? Va bene, ti abbiamo detto noi cosa sognare".Questa è una delle frasi più evocative sul nostro tempo digitale, contenuta in Welcome to the Machine, canzone dei Pink Floyd presente nello storico album Wish You Were Here (del lontano 1975). E la canzone è intrisa di caos organizzato perfettamente speculare a ciò che stiamo vivendo oggi, dove ogni nostro ...