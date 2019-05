GF | d’Urso chiede a Fabrizia De Andrè di entrare nella Casa | “Francesca ne ha

today

(Di martedì 21 maggio 2019) Davanti alla sofferenza della concorrente del reality, la conduttrice ha proposto alla sorella di starle accanto per qualche...

Imdreamer99 : Allora per chiarirvi le idee di chi è la D'Urso. La De Stronzè ha detto a Malgioglio :' tu non sei tanto normale ba… - angie_flame : La D’urso che chiede a Francesca: “quale è stato il tuo sbaglio???” Ma se nella puntata scorsa l’hai incriminata p… - gherbitz : Ma ho sentito bene? Davvero la D'Urso chiede alla pazza 'tu cos'hai fatto di male?!'. Ma le dirette le guarda?! No, io non ho parole. #gf16 -