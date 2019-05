Calciomercato Sampdoria | venerdì le visite mediche di Chabot | attesa per la risposta di

calcioweb.eu

La Sampdoria è in attesa di conoscere il futuro societario ma nel frattempo si pensa anche a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport nella giornata di venerdì arriverà a Genova per le visite mediche Julian Chabot, difensore centrale classe 1998, calciatore acquistato dal Groningen per quasi 4 milioni di euro, contratto di 5 anni. Sarà lui il sostituto di Joachim Andersen destinato alla Premier League per una cifra di circa 40 milioni di euro. Nelle prossime ore arriverà la risposta del Gimnasia La Plata per il talento venezuelano, classe 2000, Jan Carlos Hurtado, l'offerta sarebbe di 2,5 milioni.

