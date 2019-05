Sassari-Brindisi | Playoff Serie A Basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Basket - Playoff Serie A oggi : Milano-Avellino e Sassari -Brindisi. Programma - orari - tv e streaming : La Serie A di Basket è arrivata nel suo momento più importante. Scattano oggi i Playoff 2019 con le prime due sfide dei quarti di finale, Milano-Avellino e Sassari-Brindisi. Sarà subito una gara-1 importantissima per entrambe le Serie , che per questa prima fase sarà al meglio delle cinque partite. Milano si presenta da super favorita ed è praticamente costretta a vincere. Al Forum arriva Avellino, che si è qualificata per il rotto della cuffia ...

Basket - 30a giornata : tutto in una notte. Si decide la zona playoff. Fari puntati su Sassari-Cantù e Brindisi-Trento : tutto in una notte. Ultima giornata della stagione regolare per la Serie A di Basket e saranno 40 minuti decisivi per la lotta playoff. Cinque squadre per gli ultimi tre posti e sarà davvero una grande battaglia. I campi di riferimento sono quello di Sassari e Brindisi, due formazioni che si contendono il quarto posto (pugliesi sopra di due punti, ma sardi avanti nello scontro diretto). Non sono, però, la Dinamo e l’Happy Casa ad essere ...