Tangenti e corruzione elettorale | arrestato sindaco leghista di Legnano | Commissariato

Tangenti Milano : arrestati sindaco Lega di Legnano - suo vice di Forza Italia e un assessore. Accusa di corruzione elettorale : Un’altra inchiesta per Tangenti e corruzione elettorale in Lombardia. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus della Lega, il suo vice Maurizio Cozzi di Forza Italia e un assessore. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Busto Arsizio nei confronti di tre, indagati a vario titolo per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di ...

Tangenti IN LOMBARDIA/ Se la corruzione è un idolo restano solo inquisitori e macerie : Qualcosa non quadra nella rete di arresti per TANGENTI in LOMBARDIA. Una rivoluzione sociale per via giudiziaria è davvero possibile?

Tangenti - Travaglio : “Milano e Calabria? Foto della emergenza italiana : non migranti e altre scemenze ma corruzione” : “Da due indagini, una al Nord, nella cosiddetta e presunta capitale morale d’Italia, e un’altra nella regione italiana forse più disastrata, e cioè la Calabria, abbiamo avuto una Fotografia della vera emergenza italiana: non gli immigrati e altre scemenze, ma la corruzione della classe politica-imprenditoriale più malfamata d’Europa“. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Tangenti a Milano - Morra (M5s) : “Corruzione fenomeno endemico e massivo. Partiti si puliscano al loro interno” : “La giornata dimostra come la corruzione sia un fenomeno endemico e massivo. Evidentemente ci pieghiamo più facilmente di fronte alla mazzetta piuttosto che alla violenza”. Questa l’amara considerazione del presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, dopo gli arresti di questa mattina in Lombardia e le indagini in Calabria “Quanto accaduto in Lombardia, a voler far battute – aggiunge Morra – mi ...

Tangenti in Lombardia - Fontana vittima di un tentativo di corruzione : Francesca Bernasconi Salvini: "Sono doppiamente orgoglioso di lui". Nei prossimi giorni verrà sentito in procura Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, era stato il bersaglio di uno dei tentativi di corruzione, da parte del gruppo di politici e imprenditori, arrestati questa mattina in diverse città della Lombardia, durante la maxi operazione di guardia di finanza e carabinieri. Il tentativo però non era andato a buon ...

Arresti Lombardia corruzione - Tangenti per Tatarella/ Conte : Spazzacorrotti funziona : Lombardia, 28 Arresti: maxi operazione tangenti e corruzione, coinvolti Pietro Tatarella e Fabio Altitonante. Conte 'la legge Spazzacorrotti funziona'

"Tangenti alla giudice Ue". La vendetta della Romania sull'eroina anticorruzione : Ma la scorsa estate, dopo una serie di arresti eccellenti nel mondo della politica romena, la Kovesi è stata allontanata dalla guida del Dna per decisione della Corte Costituzionale, e il ...