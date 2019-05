Ilva | Gruber a Di Maio | “Con Marescotti lei ha abbassato gli occhi ed era in visibile

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, e Lilli, conduttrice della trasmissione, circa il confronto avvenuto a Taranto sull‘tra lo stesso ministro del Lavoro e il presidente di Peacelink Alessandrodefinisce“professore militante del M5s”, ma Dismentisce. “Questo professore – continua la giornalista – le ha detto che avete fatto delle promesse farlocche, delle promesse da marinaio, e l’ha invitata a guardarlo in faccia, lei haglie diciamo che erail suo imbarazzo. Chiuso”. “Ma quando mai? – replica Di– Ma cosa sta dicendo? Venga con me la prossima volta a Taranto prima di dire queste cose”. “No, no – ribatte– io le dico queste cose, perché ci sono le ...

