Astronomia | ricostruito il viaggio di Giove attraverso il Sistema Solare da circa 4 5

(Di martedì 26 marzo 2019) I pianeti giganti gassosi che popolano il nostro universo si trovano spesso molto vicini alla loro stella madre. Ma secondo gli astronomi, non sono sempre stati lì: questi mondi sono generalmente nati molto lontano, per poi migrarelo spazio fino a inserirsi in un’orbita ravvicinata rispetto alla stella che li ha “adottati”.È il caso di, il gigante gassoso più prossimo a noi. Ma quanto ha viaggiato il nostro vicino planetario prima di arrivare alla sua posizione attuale? Ora – spiega Global Science – un team di ricerca coordinato dall’Università di Lund risponde a questa domanda grazie a una simulazione informatica avanzata, che ha permesso agli scienziati di ricostruire ilgiovianoila partire da.5 miliardi di anni fa. A quell’epocasi era formato da poco, così come altri mondi del nostro...