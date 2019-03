Tav,Chiamparino:chiediamo il referendum

Il governatore del Piemonteannuncia:"Domani formalizzeremo la richiesta"delsulla Tav,perché "il Piemonte non ci sta a farsi prendere in giro da Conte-Salvini-Di Maio,tre uomini in fuga elettorale dalla Tav". "Con la pubblicazione degli avvisi da parte di Telt, il governo ha consumato il grande imbroglio:dall'estate scorsa hanno un unico obiettivo,scavallare le elezioni europee senza decidere". "Lo stallo si ripresenterà tale e quale dopo le elezioni.A rischio è tutta l'opera", ha affermato.(Di lunedì 11 marzo 2019)

