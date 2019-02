5 cibi che possono nuocere gravemente alla salute

Dieta dopo i 50 anni : i cibi che fanno dimagrire : Cosa mangiare dopo i 50 anni per rimanere in forma? Più l’età avanza più il metabolismo rallenta e dimagrire risulta difficile, per questo è fondamentale seguire una Dieta particolare. A 50 anni il corpo cambia a causa soprattutto degli ormoni, in questo periodo infatti arriva la menopausa che provoca un vero e proprio stravolgimento. Il metabolismo si modifica, l’assimilazione dei cibi cambia e di conseguenza si ingrassa molto più ...

Dieta di marzo : i cibi più gustosi che ti fanno perdere 2 chili in poco tempo : La primavera si avvicina e la nostra voglia di metterci in forma si fa sempre più intensa. Che ne dite di seguire la Dieta di marzo, un regime alimentare detox che vi fa perdere 2 chili in poco tempo? La Dieta di marzo è una Dieta che sfrutta le proprietà e i benefici della frutta e della verdura di stagione. In fondo, ora che le belle giornate si avvicinano, sentiamo sempre di più l’esigenza di depurare il corpo, eliminare i chili in eccesso, ...

Intestino pigro - 10 cibi che aiutano a combatterlo : FarroBroccoliFinocchiYogurt al naturaleMeleKiwiCipollePrugneCachiSegaleStress, sedentarietà e cattive abitudini possono rendere l’Intestino pigro e causare stitichezza, un disturbo molto frequente e fastidioso che si manifesta con pesantezza, crampi, feci dure, difficoltà a evacuare. La prima cosa da fare per risolvere il problema? «Muoversi di più. L’attività fisica favorisce la peristalsi intestinale. Poi, bere tanta acqua, almeno 2 litri al ...

I 10 cibi più puzzolenti del mondo : ecco perché (ad alcuni) piacciono : Un esemplare di durian, il frutto «dal profumo infernale e dal sapore paradisiaco», di recente è stato venduto in Indonesia alla cifra record di 1.000 $. Più di tre volte il salario mensile nazionale medio dell'arcipelago. Il fatto è che da quando la pregiata varietà J-Queen - realizzata da uno studente incrociando due diverse varietà indonesiane - è arrivata sugli scaffali dei negozi, sia i locali che i turisti hanno fatto a gara per averla. ...

Dieta dopo i 40 anni : i cibi che fanno dimagrire : Quale Dieta seguire dopo i 40 anni? Superare gli “anta” comporta molti cambiamenti dal punto di vista fisico. Il metabolismo rallenta, alcuni cibi ci fanno ingrassare di più ed è maggiormente difficile perdere peso. Niente paura però: seguendo alcune regole fondamentali e scegliendo gli alimenti giusti, è possibile non solo rimanere in forma, ma anche sfoggiare un fisico invidiabile senza troppi sforzi. Prima di tutto è importante ...

I 10 cibi più pericolosi che possono arrivare sulla tua tavola : Con la sicurezza alimentare non si scherza. Nel corso del 2018, il sistema italiano di allerta Rapido (Rassf) ha inviato all'Unione Europea la bellezza di 398 notifiche di allerta alimentare, più di una al giorno, per segnalare cibi potenzialmente pericolosi per la salute umana. E così Coldiretti, sulla base di questi dati, ha deciso di elaborare una lista di quelli che a quanto pare sarebbero per l'Italia i 10 cibi più pericolosi in assoluto, ...

La quantità di pesticidi presenti nei cibi che mangiamo : Boscalid, Chlorpyrifos, Fludioxonil, Metalaxil, Imidacloprid, Captan, Cyprodinil sono i pesticidi più diffusi negli alimenti campionati in Italia. Il dato positivo, in base all'analisi fatta da ...

cibi avariati nelle mense scolastiche del Casertano : nei guai una cooperativa : Cibo inadeguato distribuite in diverse scuole del Casertano . È questa la macabra scoperta che i carabinieri di Pignataro Maggiore hanno fatto in seguito ad indagini portate avanti con l'ausilio del ...

Vitamina D - i cibi che ne sono più ricchi da portare a tavola : Questo minerale è indispensabile per mantenere le ossa forti e prevenire l'osteoporosi » spiega la dottoressa Valentina Schirò , biologa nutrizionista specializzata in scienza dell'alimentazione. Ma ...

Microplastiche ed e-commerce - focus su rischi cibi a Torino : Le Microplastiche nel cibo, le insidie nascoste nell’e-commerce, le fake news sull’alimentazione: sono i focus principali della 4a edizione del Festival del Giornalismo Alimentare, presentato oggi, che si terra’ a Torino dal 21 al 23 febbraio. Nei tre giorni, al Centro congressi della Camera di Commercio del capoluogo piemontese, professionisti della sicurezza alimentare, chef, influencer, foodblogger, associazioni di ...

Aumentare la libido in lui : 5 cibi che funzionano da viagra : Se avete sempre pensato che per Aumentare la libido maschile fosse necessario ricorrere ai medicinali, è tempo che iniziate a ricredervi. In antichità erano tanti i rimedi utilizzati per aiutare chi aveva problemi di fertilità e prosperità, cibi che ancora oggi possono risvegliare l’eros tanto che – durante l’Expo – la Coldiretti ha addirittura organizzato un padiglione chiamato “No farmers no party”, proprio ...

A sorpresa - una rassegna di 6.000 studi mostra che l'uso di cibi OGM porta benefici alla salute : In primis , le varietà di mais OGM hanno aumentato i raccolti in tutto il mondo, dal 5,6 al 24,5% rispetto a quelle non OGM. In secondo luogo, il mais OGM ha presentato fino al 36,5% in meno di ...