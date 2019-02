La Cassazione e l' Italia omofoba

Cassazione : "Trenitalia - discriminatoria statura minima lavoratrici" : Cassazione: "Trenitalia, discriminatoria statura minima lavoratrici" Confermato il giudizio di appello nei confronti della compagnia che dovrà così assumere Angela, una "aspirante" dipendente esclusa per via della sua altezza: non rispondeva allo standard minimo fissato dalla società a un metro e ...

Cassazione - da Poste Italiane 174mila euro a ex dipendente : si è ammalato di cancro causa fumo passivo : La Cassazione conferma la condanna per Poste Italiane, che dovrà risarcire con 174mila euro un ex dipendente oggi novantenne (e in pensione) che si era ammalato di tumore dopo aver lavorato per 14 anni in un’ambiente saturo di fumo. Locali presso cui l’anziano aveva prestato servizio dal 1980 al 1994. Un altro secolo, altri tempi, decisamente un altro rapporto quello che gli italiani avevano con le ‘bionde’. Non più quello inconsapevole del boom ...

