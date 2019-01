Basket | Serie A | Cantù continua la corsa | batte e raggiunge Trento

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna Basket - Serie A in DIRETTA : la grande classica in tempo reale : Appuntamento alle 17:00 per la grande classica della Serie A di basket, Olimpia Milano-Virtus Bologna, valevole per la 17ma giornata di campionato. I meneghini sono reduci dall’importante successo di Eurolega in casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas per 80-70 che ha riportato gli uomini di Pianigiani tra le prime 8 di Europa. Inoltre, per dare maggiore spinta alla formazione milanese, la società ha ufficializzato l’acquisto per ...

Basket - Serie A 2019 - 17a giornata : colpo esterno di Cantù che espugna Trento raggiungendola a 14 punti in classifica : L’Acqua S.Bernardo Cantù, nonostante le tante preoccupazioni oltre il parquet, piazza un colpo esterno molto importante, andando a espugnare la BLM Group Arena di Trento con il punteggio di 92-97 nell’anticipo di mezzogiorno della 17a giornata di Serie A. Per gli uomini di Evgeny Pashutin fondamentali le alte percentuali: 64% da due (25/39), 50% da tre (8/16) e soprattutto 23/24 in lunetta (96%, col solo Blakes a sbagliare un ...

Serie A Basket – Emozioni e spettacolo tra Trento e Cantù - gli ospiti si impongono 92-97 : Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Pashutin, che si impongono in trasferta sul parquet di Trento Importante vittoria esterna per Cantù nell’anticipo domenicale della diciassettesima giornata del campionato di Serie A di Basket, gli uomini di Pashutin si impongono 92-97 su Trento. Niente da fare per i padroni di casa, che partono comunque con il piede sull’acceleratore chiudendo il primo quarto avanti di quattro ...

Basket - Serie A 2019 - 17a giornata : colpo esterno di Cantù che espugna Trento raggiungendola a 14 punti in classifica : L’Acqua S.Bernardo Cantù, nonostante le tante preoccupazioni oltre il parquet, piazza un colpo esterno molto importante, andando a espugnare la BLM Group Arena di Trento con il punteggio di 92-97 nell’anticipo di mezzogiorno della 17a giornata di Serie A. Per gli uomini di Evgeny Pashutin fondamentali le alte percentuali: 64% da due (25/39), 50% da tre (8/16) e soprattutto 23/24 in lunetta (96%, col solo Blakes a sbagliare un ...

Olimpia Milano-Virtus Bologna - Serie A Basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Tra le sfide più interessanti della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket c’è sicuramente quella tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. La formazione allenata da Pino Sacripanti è in ottima condizione e nelle ultime tre giornate ha raccolto altrettanti successi, risalendo posizioni in classifica dopo una prima parte di stagione decisamente altalenante. L’Olimpia invece non sta vivendo un momento ...

Basket Serie A - l'Happy Casa Brindisi vince in trasferta : 101-80 a Pesaro : Pesaro - Secondo turno del girone di ritorno di Serie A1 , l'Happy Casa Brindisi fa visita alla Victoria Libertas . La squadra di caoch Vitucci domina in trasferta: la sfida dell' Adriatic Arena ...

Serie A Basket - 17ª Giornata – Brindisi sbanca Pesaro e consolida la sua posizione nei Playoff : Brindisi vince a Pesaro nell’anticipo della 17ª Giornata di Serie A: Chappel guida al successo i suoi con 17 punti La 17ª Giornata della Serie A di Basket si apre con il successo di Brindisi alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. La formazione ospite si impone 80-101 e guadagna il 10° successo stagionale, 3° consecutivo, che vale il 5° posto in piena zona Playoff. Battuta d’arresto per Pesaro (in 12ª posizione) dopo due vittorie ottenute contro ...

Basket - Serie A 2019 - 17a giornata : Brindisi non ferma la sua corsa - domina a Pesaro e aggancia Cremona al quarto posto : Dopo aver battuto Milano, Brindisi non si ferma: nell’anticipo della 17a giornata di Serie A 2018-2019 l’Happy Casa, allenata da Frank Vitucci, espugna largamente il campo della VL Pesaro con il punteggio di 80-101. Alla Vitifrigo Arena (ex Adriatic Arena e prima ancora BPA Palas) la formazione ospite, tranne che in una fase a cavallo degli ultimi due quarti, è sempre padrona dell’incontro, e manda in doppia cifra sei uomini: ...

Diretta Pesaro Brindisi / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : palla a due - si gioca! - Basket Serie A - : Diretta Pesaro Brindisi, streaming video e tv: la Vuelle spera di vincere un'altra partita per avvicinare la salvezza, Happy Casa in grande spolvero.

Basket – Serie A1 femminile - la Dike Napoli si ritira e la Fip annuncia azioni legali : Basket – Serie A1 femminile, la querelle relativa al ritiro della Dike Napoli sembra non essere affatto finita: la Fip non ci sta “A seguito della rinuncia alla partecipazione al campionato di A1 femminile della Dike Basket Napoli la Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver dato mandato ai propri avvocati per l’avvio, nelle sedi opportune, di azioni legali nei confronti della dirigenza del club partenopeo e di tutti ...

Basket – Serie A1 femminile - la Dike Napoli si ritira : “accarezzare quel sogno è stato fantastico” - i post social di Chicca Macchi e Chiara Pastore : La Dike Basket Napoli si ritira: i post social malinconici di Chicca Macchi e Chiara Pastore Il Basket rosa perde una pedina importante del campionato di Serie A: dopo averle provate davvero tutte, la Dike Basket Napoli ha deciso di ritirarsi dal campionato massimo femminile italiano di pallacanestro. “Da alcuni mesi la dirigenza della Dike Basket ha portato avanti attraverso mille peripezie logistiche ed organizzative le proprie ...

Basket – Serie A1 femminile - niente da fare per Dike Napoli : “non ricorrono i presupposti minimi per proseguire l’attività” : Serie A1 femminile. Rinuncia Dike Napoli. Non ricorrono i presupposti affinché il club possa proseguire l’attività La Federazione Italiana Pallacanestro, dopo aver esperito, nel corso delle ultime ore, ogni tentativo possibile di concerto con LBF, GIBA e USAP, per evitare il ritiro dal massimo campionato nazionale femminile della Dike Basket Napoli, comunica che non ricorrono i presupposti minimi affinché il club possa proseguire ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A1 2019 : Schio cerca il riscatto contro Torino - rinviata Napoli-Venezia : Grande incertezza alla vigilia della quindicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nella giornata di ieri Napoli ha annunciato attraverso uno scarno comunicato la propria rinuncia a proseguire il campionato, ma la Federazione ha fissato un incontro con le atlete e lo staff tecnico della società partenopea lunedì 28 gennaio con lo scopo di valutare ogni possibile via per garantire la regolarità della competizione sino alla ...

Basket Serie B - finali di Coppa Italia : tutti gli orari : La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il programma della Final Eight di Coppa Italia di serie B, in programma da venerdì 1 a domenica 3 marzo. La Rekico giocherà il quarto di finale contro la ...