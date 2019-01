Sorbillo torna a Napoli dopo la bomba : «Io riapro la pizzeria ma bonificate i vicoli» : Un incontro durato circa dieci minuti, quello tra il ministro Salvini e il pizzaiolo Sorbillo, in una saletta privata dell'aeroporto di Capodichino: qui il leader della Lega si è fermato apposta per ...

Napoli - bomba in pizzeria da Sorbillo : scarcerati i boss - così torna la paura : Una lista di nomi, personaggi di riconosciuto spessore criminale che hanno lasciato la cella in questi mesi. Presunti boss, soggetti indicati come killer ma assolti in processi per omicidio e fatti di ...

Napoli - è esplosa una bomba davanti la storica pizzeria Sorbillo : Tanta paura per Gino Sorbillo, il proprietario della storica pizzeria che si trova in Via dei Tribunali, a Napoli. Martedì sera, davanti al suo locale, è esplosa una bomba carta. Ad annunciare la tragica notizia è stato lo stesso proprietario, il quale sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post con scritto: "Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo, ma riapriremo presto". Questo evento, che per fortuna non ha causato danni fisici alle persone ...

Bomba carta in pizzeria - il ministro Salvini incontra Sorbillo all'aeroporto di Napoli : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha incontrato all'interno dell'aeroporto militare di Napoli Gino Sorbillo, il pizzaiolo titolare dello storico esercizio del centro storico cittadino...

Raid con bomba carta - Sorbillo è tornato a Napoli e va in Questura : Il pizzaiolo Gino Sorbillo è tornato in anticipo a Napoli rispetto ai suoi programmi dopo l'attentato con una bomba carta al suo locale in via Tribunali. Sorbillo ha visitato il suo...

Raid con bomba carta - Sorbillo è tornato a Napoli. Il pizzaiolo si reca in Questura : Il pizzaiolo Gino Sorbillo è tornato con anticipo a Napoli rispetto ai suoi programmi dopo l'attentato con una bomba carta al suo locale in via Tribunali. Sorbillo ha visitato il suo...

'Noi stiamo con Sorbillo' - Napoli in piazza dopo la bomba in pizzeria : Flash mob davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba che ieri notte ha fatto saltare parte del cancello d'ingresso. Tante le associazioni food ed i rappresentanti dei ...

«Noi stiamo con Sorbillo» - Napoli in piazza dopo la bomba in pizzeria : Flash mob davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba che ieri notte ha fatto saltare parte del cancello d?ingresso. Tante le associazioni food ed i rappresentanti...

Napoli - bomba alla pizzeria di Sorbillo : in un video si vede un uomo piazzare l'ordigno : Un filmato delle telecamere di sorveglianza mostra la sequenza dell'attentato davanti allo storico locale del centro. Il video è stato postato dallo stesso Sorbillo sulla sua pagina Facebook ed è all'attenzione degli inquirenti

Sorbillo - ecco l'attentatore mentre piazza la bomba nella storica pizzeria di Napoli : di Giuseppe Crimaldi Di certezze, al momento, ce n'è una sola, ed è quella plasticamente rappresentata dalle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza all'altezza del civico 32 di via ...

Napoli - BOMBA CONTRO PIZZERIA SORBILLO/ Le sue "scuse" sono una sfida a de Magistris : Ieri una delle più rinomate pizzerie di NAPOLI, la SORBILLO, è stata danneggiata da una BOMBA. Perché SORBILLO ha chiesto scusa alla NAPOLI "buona"?

Sorbillo - bomba carta davanti alla storica pizzeria di Napoli : Sulla saracinesca, su quel che è rimasto, c'è un cartello: 'Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo Gino, Riapriamo presto,'. Il centro storico di Napoli, stamattina, si è risvegliato così: con una ...

Bomba contro la pizzeria Sorbillo - un attacco a Napoli e ai suoi figli giusti : Una Bomba che squarcia il silenzio della notte. Il boato che echeggia lungo i vicoli che si diramano da via dei Tribunali, la strada dei Decumani, nel cuore del centro storico di Napoli. Fiamme e fumo. Il cancello divelto, intonaci caduti e tanti danni. L’agguato è alla pizzeria di Gino Sorbillo, un marchio, una storia di eccellenza, la filosofia partenopea applicata al cubo con locali a Milano e New York. E’ un attacco a Napoli, un ...

Bomba in pizzeria da Sorbillo - arriva Salvini : «Sarò a Napoli entro 48 ore» : «Sono in contatto con la Prefettura e Questura e sarò in provincia di Napoli entro 48 ore». Così a Cagliari il ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla situazione nel...