Tifoso morto | sequestrata un' auto a Napoli | si trovava a Milano il 26 dicembre

Tifoso morto - sequestrata auto a Napoli : 13.18 sequestrata a Napoli un'auto -pare una station wagon nera- presente il 26 dicembre in via Novara a Milano, dove sono avvenuti gli scontri tra ultrà interisti e napoletani costati la vita all' interista Daniele Belardinelli. L'auto è intestata in leasing al padre, incensurato, di un Tifoso del Napoli. Altre due macchine sono state individuate e ne è atteso il sequestro. Dagli accertamenti si dovrà capire se le vetture siano coinvolte ...

Tifoso morto a Milano - sequestrata auto che lo schiaccio’ : L'auto, un'Audi station wagon, sequestrata a Napoli nell'inchiesta milanese condotta dalla Digos e coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri, potrebbe essere quella che e' passata sopra a Daniele Belardinelli, l'ultra' del Varese morto il 26 dicembre negli scontri tra ultras interisti e napoletani. E' un'ipotesi concreta su cui stanno lavorando gli inquirenti. E' intestata in leasing al ...

Tifoso morto - sequestrata un’automobile a Napoli. “Altre due trovate” : un’automobile, probabilmente una station wagon, che era presente il 26 dicembre in via Novara, a Milano, dove sono avvenuti gli scontri tra ultrà interisti e napoletani che hanno causato la morte di Daniele Belardinelli, è stata sequestrata a Napoli nell’inchiesta condotta dalla Procura del capoluogo lombardo. Altre due vetture sono state individuate ed è atteso il sequestro. Il primo veicolo risulta intestato in leasing al padre di un Tifoso ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli : "Ucciso da suv di tifosi napoletani" : Milano, 3 gennaio 2019 - Quasi tre ore di interrogatorio , nessuna dichiarazione cruciale sull'organizzazione dell'assalto, molte lacrime nel ricordare Daniele Belardinelli , Dede «il fratello» morto ...

Morto Tifoso Inter - interrogatorio Piovella : “ecco cosa è successo” : Morto tifoso Inter – Si è tenuto nella giornata l’Interrogatorio di Marco Piovella in relazione alla morte di Daniele Belardinelli in seguito agli scontri avvenuti prima del match contro il Napoli. Piovella ha parlato del rapporto con Belardinelli come “un fratello maggiore, un amico fraternissimo, ci avevo passato il Natale”, ha ribadito inoltre di aver visto l’amico che veniva travolto da una vettura dopo ...

Tifoso morto - l'ultrà dell'Inter Piovella : "Travolto forse da due auto" | Indagini su tifosi napoletani : Il capo ultrà della curva dell'Inter arrestato per gli scontri del giorno di Santo Stefano prima del match contro il Napoli, ha parlato della morte di Daniele Belardinelli e del suo presunto "ruolo" di organizzatore: "Io mi occupo solo di coreografie nel direttivo della curva".

Tifoso interista morto - il video inedito della guerriglia tra ultras interisti e napoletani : E’ continuata anche nei giorni festivi l’attività investigativa sul caso dell’aggressione ultrà del 26 dicembre scorso prima di Inter-Napoli, a Milano, che ha portato alla morte di Daniele Belardinelli. Gli uomini della Digos infatti stanno sentendo decine di tifosi, per arrivare all’identificazione dei partecipanti ai disordini. Dopo i riconoscimenti effettuati grazie alla riprese video delle telecamere stradali o di video amatoriali, gli ...

Tifoso interista morto - l’avvocato di Piovella : “Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Chiesto modifica della custodia cautelare” : Mirko Perlino, legale del capo ultras Marco Piovella, fermato in seguito agli scontri che hanno preceduto la partita Inter Napoli, dopo oltre 3 ore di interrogatorio ha spiegato che: “Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si è limitato a chiarire alcuni dettagli della dinamica dell’incidente che ha provocato il decesso di Daniele Belardinelli, amico fraterno di Piovella. Si tratta di una situazione delicata ...

Tifoso interista morto - l’ipotesi della procura di Milano : investito da una o due auto di ultras del Napoli : investito da una o da due auto guidate da tifosi napoletani che si stavano avvicinando a San Siro e sono state bloccate dall’agguato dei tifosi nerazzurri: potrebbe esser morto così Daniele Belardinelli, l’ultras del Varese ucciso il 26 dicembre negli scontri prima della partita Inter-Napoli. È questa l’ipotesi concreta su cui si stanno concentrando le indagini della procura di Milano e della Digos, anche alla luce degli ...