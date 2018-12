Lupo | dopo incendio Tmb Salaraio registrati alti valori Pcb e Ipa

romadailynews

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Roma – “l’abbiamo subito installato dei campionatori specifici per misurare l’eventuale emissione di sostanze nocive, abbiamo analizzato i dati delle centraline fisse che nel Lazio sono una 40ina e abbiamo sviluppato dei modelli di ricaduta che individuano le aree dove c’e’ piu’ possibilita’ di deposito di sostanze inquinanti. Abbiamo installato un campionatore ad alto volume a 30 metri dall’con filtri estratti ogni sei ore e uno a basso volume vicino alla scuola Maiorana a circa 1 chilometro dall’”. Lo ha detto il dg dell’Arpa Lazio, Marco, nel corso dell’audizione stamattina in commissione bicamerale Ecomafieil rogo che ha distrutto il tmb Ama di via Salaria.In particolare, ha specificato, “abbiamo utilizzato le centraline di Villa Ada, corso Francia e ...