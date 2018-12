Vulcani | esperto | “Stiamo studiando le eruzioni del 79 d C e dell’Ignimbrite Campana”

Vulcani - esperto : “Ridefinire le zone pericolose intorno al Somma-Vesuvio e Campi Flegrei” : “Collocare parte della popolazione delle zone pericolose in insediamenti temporanei, localizzati in aree vicine al loro territorio di origine, non lontane e limitatamente alla durata della crisi Vulcanica; ridefinire le zone pericolose intorno al Somma – Vesuvio e Campi Flegrei stabilendo un nucleo di esclusione, una zona nella quale siano proibiti tutti gli insediamenti futuri e si scoraggi la permanenza. Stabilire una cintura di resilienza ...

Vesuvio - esperto : “Creato un sistema che consente agli edifici di sostenere il carico di prodotti Vulcanici in caso di eruzione” : “Nell’ambito di un progetto europeo, il nostro gruppo di ricerca dell’Università Federico II di Napoli, ha analizzato il comportamento delle coperture degli edifici sia pubblici che privati in area vesuviana nei riguardi di una possibile eruzione del Vesuvio e di quelli che possono essere i suoi prodotti come cenere e lapilli che si vanno a depositare sulle superfici in particolar modo su quelle orizzontali (piane). Abbiamo analizzato una serie ...