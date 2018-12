Treviso | inizia l' era elettrica | in servizio da oggi i nuovi autobus 2

Treviso : inizia l'era elettrica - in servizio da oggi i nuovi autobus : Treviso, 10 dic. (AdnKronos) - Sono entrati in funzione stamane i nuovi mezzi elettrici assegnati in servizio alla linea urbana 7, che collega da Nord a Sud il territorio comunale di Treviso transitando per piazza dei Signori. La Linea è stata scelta in accordo con l’amministrazione comunale proprio