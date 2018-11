NBA | Washington Wizards pronti a cedere i big Wall e Beal | si scatena l’asta?

NBA - risultati della notte : Philadelphia ancora sconfitta lontano da casa - Washington torna a vincere : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 122-97 Ci sono due problemi molto seri in casa 76ers. Il primo è il mal di trasferta: in questa stagione la squadra di coach Brett Brown non ha ancora vinto una ...

NBA - risultati della notte : Houston torna a vincere - Washington sempre più in crisi : Brooklyn Nets-Houston Rockets 111-119 Dopo un primo quarto finito in svantaggio di sette lunghezze subendo penetrazioni su penetrazioni, sembrava che per gli Houston Rockets lo spettro della quinta ...

NBA - lo spogliatoio di Washington è già una polveriera : tutti contro Otto Porter? : Avete presente quel meme in cui un cane seduto a un tavolo circondato dalle fiamme dice semplicemente " This is fine ", va tutto bene? Ecco, gli Washington Wizards si trovano in quella situazione, ...

NBA - Durant contro gli Wizards e la sua Washington : 'Sostituitemi - sono troppo deboli' : Il garbage time è una brutta bestia, soprattutto in una Lega che ti costringe a giocare 82 partite in meno sei mesi. Tocca fare di necessità virtù, lesinare le forze e capire quando è il momento di ...

NBA : Curry ne mette 51 e travolge Washington. Prima gioia Lakers : Per la cronaca, Kevin Durant ne ha messi 30 e Klay Thompson e così il trio delle meraviglie di Steve Kerr ha messo a referto la bellezza di 100 punti in tre. Un bell'andare, per i campioni in carica, ...

Risultati NBA – Stephen Curry sbanca Washington : vincono anche Lakers - Bucks e Bulls : Grandissima nottata per Stephen Curry che porta in trionfo i suoi Golden State Warriors a Washington, vittoria anche per Nets, Raptors e Bulls: i Risultati delle partite NBA della notte Questa notte è andata in scena una ricca giornata di regular season di NBA. Sono state ben 22 le squadre che si sono date battaglia sul parquet oltreoceano regalando spettacolo, scopriamo insieme i Risultati delle partite. Niente da fare per i Cleveland ...

NBA - Steph Curry fa 51 in tre quarti con 11 triple - Golden State domina Washington : Fino al 26-22 del primo quarto quella tra Golden Stare e Washington è una partita tutto sommato normale. Poi diventa lo show personale di Stephen Wendell Curry III. Il n°30 degli Warriors entra in the ...

Basket - NBA : Embiid riscatta i Sixers - Miami beffa Washington : Philadelphia 76ers-Chicago Bulls 127-108 I Sixers, 1-1, si rimettono subito in carreggiata, dimenticando il disastroso debutto stagionale sul parquet di Boston. Davanti al pubblico amico, Philadelphia ...

Risultati NBA – Philadelphia a valanga sui Bulls - Miami espugna Washington : Portland stende i Lakers : I Lakers di LeBron James costretti ad arrendersi contro i Portland Blazers, vittorie invece per Philadelphia e Miami Amara sconfitta per i Los Angeles Lakers al cospetto dei Portland Trade Blazers, usciti vincitori dal confronto grazie ad una splendida condotta di gara. Una prestazione sopra le righe quella di Lillard e compagni, capaci di irretire gli avversari e portare a casa un importante successo. Sorridono anche Philadelphia e Miami, ...

Preseason NBA – Warriors ko contro i Suns - bene Washington e Miami : Charlotte stende Chicago : Spettacolo ed emozioni nella notte per le gare della Preseason Nba, sconfitta per Golden State contro i Suns mentre sorridono Washington e Miami Sei gare e tante emozioni nella Preseason Nba, che non smette di regalare spettacolo e colpi di scena. Quello più eclatante arriva dalla Oracle Arena, dove i Golden State Warriors cedono il passo a Phoenix. I Suns si impongono con il punteggio di 109-117, mettendo in mostra una prestazione ...

NBA - John Wall : "Gli obiettivi di Washington? Almeno 50 vittorie e la finale a Est" : John Wall è stato prima scelta assoluta al Draft 2010, MVP al rookie challenge l'anno dopo durante il weekend delle stelle e poi cinque volte All-Star. Eppure, come succede a tutti i campioni che ...

WNBA - Washington battuta 3-0 - Seattle campione per la terza volta - Breanna Stewart MVP : E tre! Dopo le due vittorie, entrambe in doppia cifra, ottenute sul parquet di casa della Key Arena, Seattle va sul campo delle Washington Mystics e conquista la terza vittoria della serie " quella ...