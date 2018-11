Forza Italia ricuce su condono Ischia

Meloni & co. superano Forza Italia Il sondaggio che fa tremare Arcore : Un sondaggio cho fa tremare Forza Italia e la villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Secondo quanto risulta ad AffarItaliani.it, esiste una rilevazione effettuata all'interno di Fratelli d'Italia ai primi di novembre che assegna al nuovo movimento sovranista e conservatore... Segui su affarItaliani.it

Decreto Genova - il Senato boccia l’emendamento di Forza Italia. Ripristinato il condono edilizio del 1985 : L’Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio a Ischia, respingendo l’emendamento all’articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato battendo così la maggioranza. Con la bocciatura, votata durante l’esame del Decreto Genova e altre emergenze in corso a Palazzo Madama, si torna di fatto al testo iniziale dell’articolo, per cui restano il riferimento e l’applicazione della legge sul condono dell’85 (la ...

Condono Ischia divide Forza Italia - 6 autosospesi : Il no al Condono per Ischia nel decreto legge Genova all'esame di palazzo Madama spacca in due non solo il Movimento 5 Stelle ma anche Forza Italia . Sei parlamentari campani azzurri, infatti, si sono ...

Reddito di cittadinanza - Forza Italia sfida il M5s : ecco il bonus da 800 euro : Un assegno da 800 per 24 mesi da destinare agli imprenditori che assumono (sopratutto nel mezzogiorno). Mulè: "Non vogliamo...

Renato Brunetta - il delirio contro Luca Zaia : ora in Forza Italia lo vogliono cacciare : In Forza Italia è ormai in atto un ammutinamento che rischia di affondare la barca con tutti gli ufficiali a bordo. Il primo che rischia di pagare carissimo è il battagliero Renato Brunetta , reduce ...

Dl Genova - il condono di Ischia spacca Forza Italia : 6 senatori autosospesi. “Siamo a favore e anche Berlusconi” : Si sono autosospesi per protesta. Il motivo? Il loro partito ha tradito le promesse fatte ai cittadini in campagna elettorale. No, non è la storia di Gregorio De Falco e Paola Nugnes, i senatori del Movimento 5 stelle responsabili della sconfitta del governo su Ischia. Al contrario ad entrare in rotta di collisione con il loro stesso partito sono sei senatori di Forza Italia, lo stesso partito che ieri ha ottenuto il primo ko della ...

Autosospesi 6 senatori Forza Italia - l'emendamento sul dl Genova spacca anche l'opposizione : Dopo aver mandato sotto per la prima volta la maggioranza, ora il dl Genova divide anche Forza Italia. "L'irresponsabile azione di alcuni senatori di FI in commissione Lavori Pubblici al Senato pone a noi che abbiamo con lealtà e coerenza sostenuto le ragioni dei cittadini di Ischia e della Campania, a partire dall'abusivismo per passare alle vicende degli abbattimenti e dei condoni, la necessità di una approfondita riflessione ...

Bonus 800 euro - Forza Italia sfida il reddito M5S : L'assegno 'io lavoro' invece che il reddito di cittadinanza . E' la proposta lanciata da Forza Italia con una proposta di legge a prima firma Roberto Occhiuto e Mara Carfagna , che l'hanno illustrata ...

Bocciato il condono per Ischia - lo strappo dei parlamentari campani di Forza Italia : ... a partire dall'abusivismo per passare alle vicende degli abbattimenti e dei condoni, la necessità di una approfondita riflessione politica'. Così i parlamentari di Forza Italia De Siano, Carbone, ...

Dl Genova - Di Maio : “Governo battuto? Gravissimo che un senatore M5s si sia astenuto e uno abbia votato con Forza Italia” : Il governo è stato battuto al Senato su un emendamento al decreto Genova: quello più discusso, ovvero il condono per la ricostruzione delle case crollate a Ischia durante il terremoto di agosto 2017. La norma è passata grazie ai ‘dissidenti’ del Movimento 5 stelle, in particolare con l’astensione di Paola Nugnes e il voto favorevole di Gregorio De Falco. Va sottolineato che si tratta di un passaggio nelle commissioni riunite ...

Favignana - Forza Italia polemizza e attacca la maggioranza sul caso dell'AMP : 2, Volete far credere all'opinione pubblica che il bando è solo il frutto solitario degli uffici e del responsabile di settore? Che quindi non c'è una direttiva politica del Sindaco coadiuvato a ...