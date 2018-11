Ascolti tv 3 novembre | Tú sí que vales domina ancora | Portobello non decolla

Verissimo vs Italia Sì - chi ha vinto? | Ascolti tv pomeriggio - 3 novembre 2018 : Chi ha vinto la sfida pomeridiana fra Verissimo e Italia Sì secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 3 novembre 2018? Fino ad ora è sempre stato il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ad avere la meglio su quelli di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Cosa sarà successo questa volta? Ecco i dati Auditel e un riassunto di entrambe le puntate. Verissimo: Alena Seredova, Simona Ventura e tanti altri ospiti nel pomeriggio con ...

Ascolti TV | Sabato 3 novembre 2018. Record per Tú sí que vales (30.21%) - Portobello cala al 16.82% : De Filippi, Mammucari, Scotti Su Rai1 il secondo appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.475.000 spettatori pari al 16.82% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.322.000 spettatori pari al 30.21% di share (qui gli Ascolti di 7 giorni fa). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari ...

Ascolti tv sabato 3 novembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Portobello (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %; NCIS New Orleans ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il Borgo dei Borghi (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Tu sì que vales (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Trolls ha registrato ...

Ascolti TV | Sabato 3 novembre 2018 : De Filippi, Mammucari, Scotti Su Rai1 il secondo appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti di 7 giorni fa). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su ...

Ascolti tv ieri - Portobello vs Tu si que vales | Dati Auditel 3 novembre 2018 : Dati Auditel del 3 novembre, chi vince la sfida a colpi di share tra Portobello e Tu si que vales Portobello vs Tu si que vales: chi ha vinto? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, sabato 3 novembre 2018? Nella prima sfida di sabato scorso hanno trionfato Belen Rodriguez, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Iva Zanicchi e Rudy Zerbi. Antonella Clerici ha comunque portato a casa Dati positivi, ma non è riuscita a battere la corazzata ...

Ascolti Tv di venerdì 2 novembre 2018 - che sfide a Tale e Quale! Bene Quarto Grado e Stella Pende : Analizziamo gli Ascolti tv di venerdì 2 novembre 2018 . Su Rai1 Tale e Quale Show - Il Torneo ha appassionato una media di oltre 4 milioni e 200 mila spettatori, pari al 21% di share. Il successo ...

Ascolti tv pomeriggio - 2 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto : Vieni da me vs Detto Fatto: chi ha vinto secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 2 novembre 2018? Cosa è successo nel secondo giorno di assenza, nella stessa fascia oraria, di Maria De Filippi e di Uomini e Donne? Ecco come si sono comportate Bianca Guaccero e Caterina Balivo e cosa hanno scelto di vedere i telespettatori. Vieni da me: Tiberio Timperi alla corte di Caterina Balivo Nessuno giorno di festa o pausa per Caterina Balivo. Il ...

Ascolti TV | Venerdì 2 novembre 2018. Il Torneo di Tale e Quale Show vince con il 20.8%. Quarto Grado 7.9% - Propaganda Live 4.6% - Fratelli di Crozza 5.5% : Tale e Quale Show 2018 - Giovanni Vernia imita Jannacci Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.241.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 Matrimonio al Sud ha raccolto davanti al video 2.281.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 966.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 X-Men: Conflitto Finale ha catturato l’attenzione di 973.000 spettatori ...

Ascolti tv venerdì 2 novembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Tale e Quale Show (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Nemo, nessuno escluso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Poli opposti ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Matrimonio al Sud ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film X-Men. Conflitto finale ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. ...

Ascolti tv ieri - Tale e Quale Show vs Matrimonio al Sud | Dati Auditel 2 novembre 2018 : Secondo gli Ascolti tv di ieri, 2 novembre 2018, ecco i programmi più visti della prima serata. Chi ha vinto la sfida fra il torneo dei big di Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti ed in onda su Rai 1, e il film Matrimonio al Sud con Massimo Boldi? In quanti, invece, si sono sintonizzati su Rete 4 per Quarto Grado, su La7 per Propaganda Live su Nove per lo Show di Crozza o su Rai 2 per la puntata di Nemo? Ascolti tv ieri, 2 ...

Ascolti TV | Venerdì 2 novembre 2018 : Tale e Quale Show 2018 - Giovanni Vernia imita Jannacci Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Matrimonio al Sud ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 X-Men: Conflitto Finale ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Poli Opposti ha ...

Ascolti Tv giovedì 1 novembre 2018 - L'Allieva mette tutti in fila. In crescita X Factor : Analizziamo gli Ascolti di giovedì 1 novembre 2018. Continua il felice momento delle nuove stagioni delle fiction Rai. Oltre 5 milioni di media per L'Allieva 2 con il 21,5% di share. Su Canale 5 il ...

Ascolti tv pomeriggio - 1 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto : Con l’assenza di Maria De Filippi e Uomini e Donne cosa è successo nella sfida fra Vieni da me e Detto Fatto? Ecco gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 1 novembre 2018. Mentre sull’ammiraglia avversaria è stato rispettato il giorno di festa, le stacanoviste Caterina Balivo e Bianca Guaccero si sono sfidate a colpi di ospiti e consigli per il pubblico. Cosa è successo nei due programmi pomeridiani? Vieni da me: Giancarlo Magalli e ...

Ascolti TV | Giovedì 1 novembre 2018. L’Allieva vince con il 21.5%. Perfetti Sconosciuti 10% - Pechino 7.4% : L'Allieva 2 Su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 Perfetti Sconosciuti ha raccolto davanti al video 2.302.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.620.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban ha catturato l’attenzione di 1.663.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Io, Daniel Blake ha ...