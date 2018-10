Bastano 12 neuroni per parcheggiare un' automobile

huffingtonpost

(Di martedì 23 ottobre 2018)12perun': lo dimostra un esperimento dell'Università della Tecnologia di Vienna, in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (Mit), basato sull'intelligenza artificiale, in cui il circuito nervoso ha preso ispirazione da quello del verme più studiato dai genetisti, Caenorhabditis elegans, per controllare una piccola auto robot.Lo studio, presentato alla conferenza TEDx a Vienna il 20 ottobre, indica che le forme di intelligenza artificiale basate su architetture più simili a quelle del cervello possono essere molto più efficienti di quanto si pensasse.Per dimostrare la versatilità del nuovo approccio, i ricercatori hanno simulato su un computer e allenato un piccolo circuito nervoso: "Abbiamo riprogrammato il circuito neurale del sistema nervoso del verme C. elegans che controlla il suo ...