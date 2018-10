Avete cancellato un’app dallo smartphone? Non ve ne siete liberati | può ancora tracciarvi!

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Installare un’applicazione sullo, poi disinstallarla, è ordinaria amministrazione. Non importa perché l’rimossa, quello che conta – e che forse non sapete – è che la sua cancellazione potrebbe non mettervi al riparo dalla pubblicità che prima vi arrivava tramite la stessa app. Alcuni servizi continuano a essere silenziosamente attivi e permettono di continuare a tracciare le attività dell’utente “infedele”. È bene sapere che ci sono servizi fatti apposta per questo scopo, e che per fortuna c’è un modo per difendersi. Partendo dall’inizio, i servizi in questione si chiamano Uninstall Tracker e sono erogati da diverse aziende che vendono agli sviluppatori pacchetti ad hoc. Contengono strumenti studiati per capire come reagiscono le persone davanti all’aggiornamento di un’app. Quasi ogni giorno ricevete notifiche della ...