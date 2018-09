La pallavolo sta per diventare il nuovo sport nazionale?

Mondiali di pallavolo - Italia inarrestabile. Anche la Slovenia ko : Cinque vittorie su cinque per gli azzurri chiudono primi il girone A: ora Olanda, Finlandia e Russia

Bari : nazionale russa stabilisce record ai mondiali di pallavolo - : La differenza nel punteggio nel secondo gioco è diventata la più grande nella storia dei campionati del mondo. In precedenza, il record apparteneva alla squadra statunitense, che nel torneo in ...

pallavolo - l'Italia umilia anche il Belgio di Anastasi : 3-0 : E due. l'Italia batte il Belgio 3-0, 25-20, 25-17, 25-16,, riscattando anche la sconfitta dello scorso anno all'Europeo, e davanti a oltre 7mila spettatori al Mandela Forum di Firenze conquista la ...

pallavolo – Mondiale Femminile : la lista delle 14 azzurre di Mazzanti : Campionato del Mondo Femminile 2018: la lista delle 14 azzurre Il commissario tecnico della nazionale italiana Femminile Davide Mazzanti ha comunicato oggi la lista delle quattordici azzurre che prenderanno parte al Campionato del Mondo 2018, in programma in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Questo l’elenco delle convocate: (Palleggiatrici) Ofelia Malinov e Carlotta Cambi; (Opposti) Paola Egonu, Serena ...

pallavolo – Campionato Europeo U19 : l’Italia stende la Turchia - le azzurre staccano il pass per la finale : La gara che assegnerà il titolo si svolgerà domani e l’Italia affronterà una tra Russia e Polonia Grazie all’ennesima convincente prestazione la nazionale italiana under 19 ha conquistato la finale nel Campionato Europeo di categoria, in corso di svolgimento a Tirana. Nella partita di oggi le azzurrine di Massimo Bellano hanno avuto la meglio 3-1 (25-15, 10-25, 25-22, 25-22) sulla Turchia, avversario sempre ostico che anche lo scorso ...

pallavolo – Europei U19 : l’Italia non conosce ostacoli - stese 3-0 le padrone di casa dell’Albania : Con questa vittoria, Fahr e compagne sono riuscite a blindare il primo posto nel girone, evitando così la Russia in semifinale Nell’ultima gara della fase a giorni dell’Europeo Under 19 femminile, le azzurrine di Massimo Bellano hanno conquistato un altro successo, superando le padrone di casa dell’Albania con un 3-0 (25-13, 25-14, 25-19) che non ammette repliche. Con questa vittoria, Fahr e compagne sono riuscite a blindare il primo posto ...

Mondiali pallavolo 2018 – Zaytsev trascina gli azzurri : l’intervista alla moglie Ashling [VIDEO] : Ashling Sirocchi a 360°: parla la moglie di Ivan Zaytsev ai microfoni del nostro Vanni Zagnoli Il conto alla rovescia per i Mondiali di Pallavolo 2018 è iniziato: domenica gli azzurri scenderanno in campo al Foro Italico per la prima sfida dell’Italia contro il Giappone. Grande protagonista e trascinatore della squadra, Ivan Zaytsev avrà i riflettori puntati su di sè. In vista dell’esordio azzurro dunque riproponiamo ...

pallavolo – Europei U19 : azzurrini super - staccato il pass per le semifinali : Europei U19: l’Italia batte anche l’Olanda e conquista le semifinali Quarta vittoria di fila e qualificazione in tasca per le azzurrine di Massimo Bellano nel Campionato Europeo Under 19 femminile, che si sta disputando in Albania. Nella penultima gara della fase a gironi, Populini e compagne si sono confermate assolute padrone della Pool A, superando anche l’Olanda per 3-0 (25-21, 25-19, 27-25) e assicurandosi il pass per le ...

Volley - Mondiali 2018 : che festa in Italia - tutte le città e i palazzetti. Da Torino a Bari - lo Stivale abbraccia la pallavolo : I Mondiali 2018 di Volley maschile saranno un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà tutta l’Italia da Nord a Sud. Vediamo nel dettaglio quali saranno le città che ospiteranno la rassegna iridata e quali sono i palazzetti in cui si giocheranno le varie partite. L’Italia incomincerà la propria avventura a Roma dove il 9 settembre giocherà la partita inaugurale della rassegna iridata contro il Giappone. Tutti in campo al Foro Italico ...

Tutto pronto in casa pallavolo Isernia per l'inizio della nuova stagione : Le attività si svolgeranno in tre diverse strutture, il Palazzetto dello Sport, la Palestra S.G.L. e la palestra delle suore di via Pansini Isernia. Dal lunedì 3 settembre riprendono le attività della società isernina di Pallavolo, unica ad Isernia e provincia ad avere la ...

pallavolo - iniziata ufficialmente la stagione della Banca Valsabbina : Leonesse in campo per il primo allenamento : Prima sgambata del team bresciano di A1 firmato Banca Valsabbina, che si è prestato agli obbiettivi dei fotografi e ai microfoni dei giornalisti. Nel pomeriggio Leonesse in sala pesi Oggi, lunedì 27 Agosto, al PalaGeorge di Montichiari, le Leonesse bianconere hanno iniziato il cammino che per ventiquattro giornate le vedrà impegnate in entusiasmanti sfide, in quello che gli addetti lavori considerano il torneo pallavolistico femminile più ...

pallavolo – Al via la stagione 2018/19 di Modena Volley : E’ iniziata la stagione 2018/19 di Modena Volley. Le sensazioni di Luca Cantagalli Ha avuto inizio oggi la stagione 2018/19 di Modena Volley. Agli ordini dell’ Assistant Coach Luca Cantagalli si sono allenati 14 giocatori, cinque della prima squadra e 9 della serie B di Coach Tomasini. Queste le parole di Cantagalli: “Essere qui a Modena oggi è una grande emozione, non lo nascondo e sono contento di provarla, il nostro ...

pallavolo - la Millenium Brescia ufficializza i numeri di maglia per la prossima stagione : La Millenium Brescia, targata Banca Valsabbina, rende noti i numeri di maglia per la stagione 2018-19 in A1 Per il primo campionato tra le grandi d’Italia tra le novità regolamentari vi è l’allargamento della numerazione delle maglie da gioco dal numero 1 al 99. Come già accade in altri sport professionistici (calcio, basket e leghe pro americane), tutte le giocatrici potranno scegliere un proprio numero e avere la possibilità ...

pallavolo - la Millenium Brescia va sul sicuro : confermato l’intero staff tecnico : Confermatissimi Zanelli, Tomasini e Padovani, saranno ancora rispettivamente vice, scout e preparatore della Valsabbina Millenium. Terzo assistente sarà Mattia Cozzi Squadra che vince non si cambia. La Banca Valsabbina Millenium Brescia, in vista della prossima stagione in serie A1, la prima della giovane storia societaria, ufficializza le conferme e un nuovo ingresso nello staff tecnico, coordinato da coach Enrico Mazzola, che guiderà le ...